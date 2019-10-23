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فن

ياسين أحمد السقا يدعم والده قبل عرض فيلم العنكبوت

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 05:07 ص
احمد السقا
احمد السقا
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محمد بدران
دعم "ياسين" نجل الفنان أحمد السقا، والده، قبل عرض فيلمه "العنكبوت" والمقرر له في اجازة نصف العام، ويقوم بتصوير أحداثه حاليا في القاهرة.

ونشر ياسين أحمد السقا صورة عبر حسابه على إنستجرام، تجمع والده والفنانين ظافر العابدين ومنى زكي، وعلق عليها: "العنكبوت يارب".

يذكر ان الفنان أحمد السقا انتهى من تصوير بعض مشاهد فيلم العنكبوت بمدينة الأقصر مؤخرًا ويكمل تصوير المتبقية له منه في القاهرة.

فيلم "العنكبوت"، تدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق وهو من بطولة منى زكى، وظافر العابدين محمد لطفي والفنان أحمد فؤاد سليم ويسرا اللوزي وريم مصطفى وزكي فطين عبد الوهاب.

وكانت آخر أعمال السقا السينمائية فيلم "هروب اضطراري" مع أمير كرارة وغادة عادل، وخاض سباق الدراما الرمضاني من خلال مسلسل ولد غلابة وشاركته البطولة مي عمر ومحمد ممدوح.
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🕷🕷🕷يا رب

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ياسين أحمد السقا يدعم والده قبل عرض فيلم العنكبوت
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