يحدث اليوم.. السيسي وبوتين يفتتحان قمة سوتشي وليفربول يلتقي جينك في دورى أبطال أوروبا

يشهد اليوم الأربعاء، الموافق 23 من شهر أكتوبر 2019، عددًا من الأحداث المهمة، نقدّمها لكم عبر السطور التالية:



- تنطلق فعاليات ومنتدى قمة "إفريقيا – روسيا"، برئاسة مصرية – روسية، في مدينة سوتشي الروسية، بمشاركة زعماء الدول الإفريقية، ومن المقرر أن يلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين كلمتين خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي، كما سيبحثان سُبُل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين مصر وروسيا.



- تُعطَّل الدراسة بالمدارس والجامعات بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، بقرار من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بسبب سوء الأحوال الجوية.



- تستأنف محكمة جنايات الجيزة إعادة إجراءات محاكمة 15 متهمًا في أحداث "السفارة الأمريكية الثانية".



- يستضيف المركز القومي للبحوث البروفيسور الأمريكي جيفري روبينز رئيس التحرير بوكالة نيتشر الدولية، لإلقاء محاضرات عن النشر الدولي بالوكالة للأبحاث العلمية المتميزة، وذلك تحت رعاية بنك المعرفة المصري.



- يؤدي الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد اليمين الدستورية رئيسًا للبلاد، وذلك في جلسة استثنائية بمجلس نواب الشعب، يتوجه بعدها إلى قصر قرطاج لتولي مهام منصبه الجديد.



- يتوجه الناخبون في بوتسوانا إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة في البلاد، وتشمل قائمة الناخبين أكثر من 900 ألف ناخب من أصل عدد سكان البلاد الذي يبلغ 2.2 مليون نسمة.



- تُعلَّق الدراسة في عموم لبنان وحتى إشعار آخر، وذلك جراء الاستمرار في إغلاق الطرق الناجم عن التظاهرات الحاشدة التي تشهدها البلاد.



- يعقد المجلس الوطني (البرلمان) النمساوي أول اجتماع له عقب تشكيله الجديد بعد الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت في 29 سبتمبر الماضي والتي تصدرها حزب الشعب بفارق كبير عن بقية الأحزاب.



- تبدأ فعاليات المنتدى والمعرض الاقتصادي العربي الـ11، الذي تنظمه الغرفة التجارية النمساوية العربية، تزامنًا مع الاحتفال بمرور 30 عامًا على تأسيس الغرفة، ويُقام المنتدى تحت رعاية الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين.



- ينطلق الاجتماع الخامس لمسئولي إذاعات القرآن الكريم التابعة لاتحاد الإذاعات الإسلامية، والذي تستضيفه مصر على مدى يومين، تحت رعاية الهيئة الوطنية للإعلام، وذلك بمشاركة الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية، كما من المقرر أن يحضر المدير العام لاتحاد الإذاعات الإسلامية سالم ولد بوك، والأمين العام للجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو – ألكسو – إيسيسكو) غادة عبد الباري.



- يستهل صالون الأوبرا الثقافي موسمه الفني الجديد بأمسية تُقام تحت عنوان "ذكريات عن الفن والوطن"، ضمن احتفالات دار الأوبرا بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، ويشارك فيها الكاتب والسيناريست الكبير فيصل ندا، ويديرها الفنان أمين الصيرفي.



- يواجه فريق نادي الاسماعيلي لكرة القدم نظيره الجزيرة الإماراتي، في إطار منافسات جولة الذهاب بدور الـ16 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.



- يواجه فريق نادي بوروسيا دورتموند الألماني نظيره إنترميلان الإيطالي، كما يواجه فريق نادي ليفربول الإنجليزي نظيره جينك البلجيكي، وكذلك يواجه فريق نادي برشلونة الإسباني نظيره سلافيا براج التشيكي، في إطار مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.