تركيا تعلن وقف عدوانها على شمال سوريا عقب انتهاء الهدنة

أعلنت تركيا، اليوم الأربعاء، وقف عدوانها على شمال سوريا عقب انتهاء الهدنة المتفق عليها بين واشنطن وأنقرة.



وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان، أوردته قناة "سكاي نيوز" بالعربية: "لا حاجة لاستئناف هجومنا ضدّ المقاتلين الأكراد في شمال شرقي سوريا بعد انتهاء الهدنة".



وأشارت إلى أن الولايات المتحدة أبلغتها بأن انسحاب القوات الكردية من المناطق الحدودية قد "أنجز"، موضحة أنه في هذه المرحلة، ليست هناك حاجة لتنفيذ عملية جديدة.



وجاء الإعلان التركي، بعد مباحثات طويلة شهدتها مدينة سوتشي الروسية أمس الثلاثاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغا ، ووقع الطرفان على اتفاق من 10 بنود وصفه بوتين بالمصيري، ونص على تسيير دوريات مشتركة على الحدود السورية ــ التركية.



كما نص على بدء تسيير دوريات للشرطة العسكرية الروسية والقوات السورية بدءا من ظهر اليوم الأربعاء، على الجانب السوري من الحدود، على أن تكون مهمتها الأساسية سحب القوات الكردية والأسلحة من المنطقة المحاذية للعمليات التركية، خلال فترة 150 ساعة، تبدأ بعدها موسكو وأنقرة في تسيير دوريات مشتركة للمحافظة على الوضع في المنطقة الحدودية.