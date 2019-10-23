Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تركيا تعلن وقف عدوانها على شمال سوريا عقب انتهاء الهدنة

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 08:19 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
Advertisements
أ ش أ
أعلنت تركيا، اليوم الأربعاء، وقف عدوانها على شمال سوريا عقب انتهاء الهدنة المتفق عليها بين واشنطن وأنقرة.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان، أوردته قناة "سكاي نيوز" بالعربية: "لا حاجة لاستئناف هجومنا ضدّ المقاتلين الأكراد في شمال شرقي سوريا بعد انتهاء الهدنة".

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة أبلغتها بأن انسحاب القوات الكردية من المناطق الحدودية قد "أنجز"، موضحة أنه في هذه المرحلة، ليست هناك حاجة لتنفيذ عملية جديدة.

وجاء الإعلان التركي، بعد مباحثات طويلة شهدتها مدينة سوتشي الروسية أمس الثلاثاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغا ، ووقع الطرفان على اتفاق من 10 بنود وصفه بوتين بالمصيري، ونص على تسيير دوريات مشتركة على الحدود السورية ــ التركية.

كما نص على بدء تسيير دوريات للشرطة العسكرية الروسية والقوات السورية بدءا من ظهر اليوم الأربعاء، على الجانب السوري من الحدود، على أن تكون مهمتها الأساسية سحب القوات الكردية والأسلحة من المنطقة المحاذية للعمليات التركية، خلال فترة 150 ساعة، تبدأ بعدها موسكو وأنقرة في تسيير دوريات مشتركة للمحافظة على الوضع في المنطقة الحدودية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خطط لبدء دوريات برية تركية أمريكية في سوريا بدءا من 8 سبتمبر

المرصد السوري: دوريات أمريكية تركية مشتركة شمال شرق سوريا

العملية العسكرية التركية في سوريا مستمرة.. غزو أردوغان بلا رادع.. والغرب مازال متخبطا.. وروسيا الحصان الرابح

وقف إطلاق النار على الحدود بين تركيا وسوريا

رغم هشاشة الاتفاق.. الهدوء يسود شمال شرق سوريا بعد وقف إطلاق النار

أردوغان: سنحطم رؤوس المقاتلين الأكراد

ترشيحاتنا

تصيبك بالاكتئاب.. تجنب عادة خاطئة يفعلها الجميع صباحاً

هنا الزاهد في أحدث ظهور لها منذ وفاة طلعت زكريا.. شاهد

فوائد مذهلة.. الحبهان يعالج 5 أمراض شهيرة.. تعرف عليها

اخبار الفن | القصة الكاملة لخلاف زينة وأحمد عز.. عرض فيلم لما بنتولد في السينما اليوم

خالد الغندور يبرئ مرتضى منصور من هذه التهمة.. تفاصيل

بعد أيام من طرحها.. حبيبي يا ليل لـ أبو تحقق 11 مليون مشاهدة على يوتيوب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جذب مشاهير العالم.. أميلال فندق عالمي بعيد عن التكنولوجيا والكهرباء في سيوة

سميرة سعيد وأحلام ومي عمر بنفس الإطلالة .. مين أحلى

في أسبوع واحد.. دينا الشربيني تثير الجدل بـ 4 فساتين مختلفة