بنك قناة السويس ينظم محاضرة للتوعية بصحة المرأة

نظم بنك قناة السويس برئاسة حسين رفاعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وبالتعاون مع المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي، محاضرة للتوعية بسرطان الثدي للسيدات العاملات ببنك قناة السويس، والذى يتزامن مع شهر أكتوبر من كل عام.





ويأتي تنظيم المحاضرة في إطار الأنشطة التي يتم عقدها بصفة دوريه في بنك قناة السويس للتوعية بالصحة و السلامة تحت مسمى (Health & Wellness program ) برنامج الصحة والسلامة للعاملين.





ألقى المحاضرة نخبة من الأساتذة الأطباء المتخصصين في هذا المجال، كما قدم البنك بالتعاون مع المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي مطبوعات تعليمية للوقاية من التعرض للإصابة بهذا المرض.





وركزت المحاضرة على أهمية التوعية بسرطان الثدي للمرأة، والإحصائيات الخاصة بسرطان الثدي في مصر وأسبابه، بجانب عوامل الخطورة التى يمكن التحكم فيها لتجنب الإصابة.





وتناولت المحاضرة التغذية السليمة والحياة الصحية ودورها في الحماية، والمفاهيم الخاطئة والشائعات عن المسببات.





كما تناولت مراحل سرطان الثدي، بجانب خطوات الكشف المبكر (كشف الطبيب – الأبحاث الطبية- الفحص الذاتي)، وعلامات الإنذار المبكر للإصابة، وطريقة الفحص الذاتي للثدي.





وعبر العاملات عن أهمية تلك الندوات والتي تساهم بدور كبير في التوعية بصحة وسلامة المرأة.





يذكر أن بنك قناة السويس يسعى إلى تبنى برامج فعالة لخدمة المجتمع يأخذ في الاعتبار الاحتياجات الأساسية التي تواجه المجتمع مثل الصحة والتعليم وتوفير حياة كريمة وبيئة معيشية جيدة وكذلك مساندة الفئات الأكثر احتياجا والحفاظ على البيئة وبالتالي رفع القدرات البشرية والمجتمع.





ويأتي قطاع الصحة على رأس أولويات البنك في مجال المسؤولية المجتمعية حيث حرص البنك من خلال فرع الدقي للمعاملات الإسلامية على توفير الدعم لأكثر من 30 مستشفى تقدم خدماتها الصحية بالمجان للجمهور، وأكثر من 80 جمعية خيرية ودار لرعاية الأيتام ومعاونة العديد من الأفراد والأسر محدودي الدخل في مواجهة تكاليف العلاج من الأمراض.



