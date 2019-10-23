هجوم إيراني مباشر.. جيش إسرائيل يعلن التأهب واجتماع عاجل لـ الكابنيت

ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء إن تل أبيب تستعد لهجوم إيراني مباشر بواسطة صاروخ كروز أو طائرة مسيرة ردًا على الهجمات الأخيرة على جماعات مسلحة مدعومة من إيران في المنطقة والتي نُسبت إلى إسرائيل وعلى ذلك أعلن جيش الاحتلال حالة التأهب القصوي وعقد اجتماع طارئ للكابنيت الأسبوع المقبل.





وعلى عكس الصواريخ الباليستية، التي تحلق عادة عبر قوس عال في طريقها إلى الهدف، تحلق صواريخ الكروز والطائرات المسيرة على علو منخفض، مما يجعل من الصعب اكتشافها.



ونقل التقرير عن مصادر إسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى بالفعل وأن "الكابينت" سيعقد اجتماعًا غير مخطط له يوم الثلاثاء المقبل على خلفية التوترات مع الجمهورية الإسلامية.



وهذه هي المرة الثانية خلال هذا الشهر التي يعقد فيها "الكابينت" الرفيع المستوى ففي 6 أكتوبر، اجتمع "الكابينت" وسط تحذيرات غامضة من قبل القادة الإسرائيليين بتهديد أمني متزايد من إيران، واستمر هذا الاجتماع لمدة ست ساعات تقريبًا.



وناقش الوزراء خلال الاجتماع اقتراحًا دفع به رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لمشروع بقيمة مليار شيكل (290 مليون دولار) لتعزيز الدفاعات الجوية الإسرائيلية التي ستركز بشكل خاص على الدفاع عن البلاد ضد هجمات صواريخ كروز.