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الرئيس السيسي: الجانب الروسي شريك للقارة الأفريقية.. فيديو

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 10:03 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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آيات أحمد
عبَر الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن بالغ تقديره لانعقاد أول قمة أفريقية روسية للتعبير عن التاريخ الكبير بين القارتين، خاصة بدعم روسيا للدول الأفريقية، لافتًا إلى أن مصر حرصت على التنسيق الكامل مع الجانب الروسي لإنجاح القمة والمنتدى الاقتصادي المصري الروسي.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بقمة سوتشي، إنه يتطلع لنجاح المشاركة في الفعاليتين ونجاحها من كافة الدول المشاركة، مشيرًا إلى أنه يأمل بالخروج بتصورات من اللقاء من الممكن تطبيقها من الجانبين في إطار مبدأ المنفعة المشتركة.

وتابع الرئيس، ننظر إلى الجانب الروسي، باعتباره شريكًا للقارة الأفريقية نظرًا لمساهمتها في جهود التنمية في أفريقيا في مختلف المجالات، والمساهمة في تمويل في البينة التحتية ومشروعات ربط الطرق.

وأشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعلاقات الثنائية بين مصر وروسيا المتنامية على مر السنوات منذ التوقيع على الاتفاقية المشتركة منذ زيارتنا في أكتوبر 2018، مشيرًا إلى أن مصر تتطلع إلى المزيد من الارتقاء بها فى جميع المجالات.
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