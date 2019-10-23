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حوادث

حجز إعادة محاكمة 3 متهمين بقتل سيدة ألمانية لـ 16 ديسمبر للحكم

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 03:42 م
شعار النيابة العامة
شعار النيابة العامة
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أحمد مهدي - رامي المهدي
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بالتجمع الخامس، حجز إعادة محاكمة 3 متهمين بقتل سيدة ألمانية الجنسية لسرقتها بمدينة نصر، لجلسة 16 ديسمبر للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار السيد البدوى، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندى وعلى مختار على، وأمانة سر محمد فريد وأيمن عبد اللطيف وأحمد صابر.

وأسندت النيابة للمتهمين "مينا سمير"، عاطل، و "عيد كامل"، عاطل، و"ممتاز ناجى"، عاطل، تهمة قتل المجنى عليها "جارين ماجى" 72 سنة، ألمانية الجنسية داخل مسكنها بمدينة نصر لسرقتها، بأن قام المتهمان الأول والثانى بالتسلل لشقة المجنى عليها لسرقة محتوياتها، وما أن شعرت بهم المجنى عليها حتى انقضوا عليها، وقام المتهم الأول بطعنها عدة طعنات بسلاحه الأبيض، فيما قام المتهم الثانى بكتم أنفاس الضحية حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، واستولوا على المسروقات وفروا هاربين.

وأسندت النيابة للمتهم الثالث، تهمة الاشتراك مع آخر فى التحريض والمساعدة والإنفاق لتنفيذ تلك الجريمة.

يذكر أن محكمة النقض إعادة القضية لدائرة أخرى بعد أن قضت دائرة أول درجة بإعدام المتهمين الأول والثانى، والمشدد للمتهم الثالث.
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