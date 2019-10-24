كيفية طلب تعديل خدمة أو صيانة أونلاين لـ الغاز الطبيعي

تقدم وزارة البترول والثروة المعدنية، لعملاء الغاز الطبيعي بمصر، خدمات كثيرة إلكترونية، يتمكن منها العميل من تقديم شكواه "أونلاين"، حتى يسهل عليه تقديم الخدمة له بشكل سهل وسريع عن طريق الشركات المختصة.





وفيما يلي يعرض "صدى البلد" كيفية طلب تعديل خدمة أو صيانة أونلاين لتوصيلات الغاز الطبيعي للعملاء المتعاقدين مع شركة تاون جاس، حيث يمكنك من خلال تاون جاس تقديم طلب فك او تركيب جهاز (سخان أو بوتاجاز) وأيضًا فك وتركيب وصلات الغاز لعمل الديكورات أو تعديل مسار الغاز، وذلك عبر الرابط التاني:



