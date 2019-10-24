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اقتصاد

كيفية طلب تعديل خدمة أو صيانة أونلاين لـ الغاز الطبيعي

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 07:27 ص
كيفية طلب تعديل خدمة
كيفية طلب تعديل خدمة أو صيانة أونلاين لـ الغاز الطبيعي
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مايكل عياد
تقدم وزارة البترول والثروة المعدنية، لعملاء الغاز الطبيعي بمصر، خدمات كثيرة إلكترونية، يتمكن منها العميل من تقديم شكواه "أونلاين"، حتى يسهل عليه تقديم الخدمة له بشكل سهل وسريع عن طريق الشركات المختصة.

وفيما يلي يعرض "صدى البلد" كيفية طلب تعديل خدمة أو صيانة أونلاين لتوصيلات الغاز الطبيعي للعملاء المتعاقدين مع شركة تاون جاس، حيث يمكنك من خلال تاون جاس تقديم طلب فك او تركيب جهاز (سخان أو بوتاجاز) وأيضًا فك وتركيب وصلات الغاز لعمل الديكورات أو تعديل مسار الغاز، وذلك عبر الرابط التاني: 

https://towngas.com.eg/تعديل-او-صيانة/، ثم تقوم باتباع الخطوان من تسجيل بيانات وتحديد نوع الطلب أو الشكوى المراد حلها، ونوع العقار "منزلس، تجاري، صناعي".
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