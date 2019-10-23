Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

في حب الشتاء.. ياسمينا العلواني تتألق بإطلالة ناعمة

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 08:07 م
ياسمينا العلواني
ياسمينا العلواني
Advertisements
آلاء حسن
شاركت المطربة الشابة ياسمينا العلواني، جمهورها، بصورة جديدة عبر صفتحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي و تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، ظهرت فيها بإطلالة رقيقة وجذابة.

وعلقت ياسمينا العلواني على الصورة قائلةً: " الشتا واجواء الشتا وحلاوه الشتا ❤️.

وظهرت ياسمينا، بـ بدي أبيض وجاكيت جلد أسود ونسقت معهم بنطلون جينز، وانتعلت حذاء رياضي باللون الابيض، ولم تتكلف في اقتناء الإكسسورات واكتفت بقرط رقيق وسلسلة لإكمال إطلالتها.

ومن الناحية الجمالية ووضعت ياسمينا، لمسات هادئة من الميكب وأبرزت جمال عينيها بالماسكرا مع أحمر شفاة باللون الأحمر الملائم لإطلالتها، وتركت شعرها منسدلًا بطريقة جذابة.

يذكر أن أخر كليبات المطربة الشابة ياسمينا العلواني، "ايه اللي فيها مش فيا"، الذي تم طرحه عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، منذ 11 يونيو الماضي، وحصد مليون وربع مشاهدة.





الشتاه واجواء الشتا وحلاوه الشتا ❤️🙈
A post shared by Yasmina Alelwany (@yasminaelelwany) on Oct 23, 2019 at 6:30am PDT
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إطلالة كاجول.. شاهد أحدث إطلالة لـ ياسمينا العلواني

هنا شيحة ويسرا اللوزي أبرزهن.. نجمات تألقن بالأبيض في مهرجان الجونة السينمائي

بـ ظهر مكشوف وشفاف.. لقاء الخميسى بإطلالة جريئة

بـ بلوزة كت.. شاهد المطربة أروى في إطلالة جذابة وأنيقة

بإطلالة فرنسية..ريهام أيمن تتألق في أحدث ظهور لها

أحلى ملكة .. نانسي عجرم بإطلالة كاجول على إنستجرام

ترشيحاتنا

تعرف على تفاصيل تجدد إصابة محمد محمود

بـ غوايش وسلاسل ذهب.. منة فضالي بإطلالة غريبة على سجادة حمراء

على الأقل كوب واحد.. ماذا يحدث للجسم عند تناول شوربة العدس

ترسانة في الجبل .. الامن العام يداهم أوكار صناعة الاسلحة النارية بـ أسيوط| صور

تاريخ 96 سنة ضاع في 7 دقائق.. «زبيدة» قصة فتاة ألحقت العار بـ BBC وفضحت إعلام الإخوان

بالفيديو والصور.. مدينتي تتحدى الأمطار الرعدية وتكشف أسباب الإقبال للسكن بها.. وهشام طلعت مصطفى: الحمد لله كل حاجة اتعملت صح

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطول 135 وعمق 30 مترا .. ننشر صور الـ هبوط الأرضى بـ الدائرى الإقليمى

مش للكركبة.. 10 أفكار لاستغلال البلكونة بطريقة شيك

مباراة الأناقة | ملكات العالم بفساتين ساحرة في أسبوع| من الأجمل؟