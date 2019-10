في حب الشتاء.. ياسمينا العلواني تتألق بإطلالة ناعمة

شاركت المطربة الشابة ياسمينا العلواني، جمهورها، بصورة جديدة عبر صفتحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي و تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، ظهرت فيها بإطلالة رقيقة وجذابة.



وعلقت ياسمينا العلواني على الصورة قائلةً: " الشتا واجواء الشتا وحلاوه الشتا ❤️.



وظهرت ياسمينا، بـ بدي أبيض وجاكيت جلد أسود ونسقت معهم بنطلون جينز، وانتعلت حذاء رياضي باللون الابيض، ولم تتكلف في اقتناء الإكسسورات واكتفت بقرط رقيق وسلسلة لإكمال إطلالتها.



ومن الناحية الجمالية ووضعت ياسمينا، لمسات هادئة من الميكب وأبرزت جمال عينيها بالماسكرا مع أحمر شفاة باللون الأحمر الملائم لإطلالتها، وتركت شعرها منسدلًا بطريقة جذابة.



يذكر أن أخر كليبات المطربة الشابة ياسمينا العلواني، "ايه اللي فيها مش فيا"، الذي تم طرحه عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، منذ 11 يونيو الماضي، وحصد مليون وربع مشاهدة.











A post shared by Yasmina Alelwany (@yasminaelelwany) on Oct 23, 2019 at 6:30am PDT