Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد موسى يحذر المواطنين بشدة من يوم الجمعة.. اعرف السبب.. فيديو

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 08:57 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
Advertisements
البهى عمرو
قال الإعلامي أحمد موسى، إن هيئة الأرصاد الجوية وجهت تحذيرات شديدة بخصوص الأحوال الجوية يوم الجمعة المقبل، موضحًا أنه يتمنى ألا تتعرض البلاد لمثل ما حدث أمس.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الأمطار أمس كانت صعبة، والجميع عانى من كثرة الأمطار.

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن مجلس الوزراء اجتمع اليوم، وأكد أن حل مشكلات المياه يكلف الدولة 300 مليار جنيه.

وأوضح الإعلامي أحمد موسي، أن المصريين عانوا كثيرا امس ومدينة نصر تحولت إلى بحيرات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قطر ملعونة.. أحمد موسى ينفعل بغضب على الهواء.. اعرف السبب.. فيديو

الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الأسبوع .. اعرف التفاصيل

الأرصاد تبرئ نفسها من غرق الشوارع: أصدرنا بيانا تحذيريًا قبل 48 ساعة.. فيديو

ترشيحاتنا

شاهد.. لحظة اشعال بلطجي النيران في 10 سيارات .. وكاميرا مراقبة تكشفه

ترسانة في الجبل .. الامن العام يداهم أوكار صناعة الاسلحة النارية بـ أسيوط| صور

الأرصاد الجوية تكشف عن حالة الطقس غدا .. أمطار غزيرة ورياح قوية

مغترب متزوج وقع في جريمة الزنا فماذا يفعل.. أمين الفتوى يجيب

أحمد موسى يحذر المواطنين بشدة من يوم الجمعة.. اعرف السبب.. فيديو

تأجيل منتصف الليل.. الخطيب يكشف سر غضبه في أزمة مباراة الأهلي والزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطول 135 وعمق 30 مترا .. ننشر صور الـ هبوط الأرضى بـ الدائرى الإقليمى

مش للكركبة.. 10 أفكار لاستغلال البلكونة بطريقة شيك

مباراة الأناقة | ملكات العالم بفساتين ساحرة في أسبوع| من الأجمل؟