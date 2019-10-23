أحمد موسى يحذر المواطنين بشدة من يوم الجمعة.. اعرف السبب.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هيئة الأرصاد الجوية وجهت تحذيرات شديدة بخصوص الأحوال الجوية يوم الجمعة المقبل، موضحًا أنه يتمنى ألا تتعرض البلاد لمثل ما حدث أمس.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الأمطار أمس كانت صعبة، والجميع عانى من كثرة الأمطار.



وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن مجلس الوزراء اجتمع اليوم، وأكد أن حل مشكلات المياه يكلف الدولة 300 مليار جنيه.



وأوضح الإعلامي أحمد موسي، أن المصريين عانوا كثيرا امس ومدينة نصر تحولت إلى بحيرات.