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رياضة

بأقدام البدلاء | تشيلسي يهزم أياكس على ملعبه في دوري أبطال أوروبا..فيديو

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 08:56 م
باتشواي وبولسيتش
باتشواي وبولسيتش لاعبا نادي تشيلسي
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إسماعيل محمود
حقق تشيلسي الإنجليزي انتصارًا هامًا على حساب مضيفه نادي أياكس الهولندي، بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما ، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثامنة بدوري أبطال أوروبا.

كان الشوط الأول متوازنًا بين الفريقين ، حيث بلغت نسبة استحواذ أياكس على الكرة 55%، مقابل 45 % للاعبي البلوز، والذين سددوا 6 كرات في الشوط الأول، منها كرة وحيدة على مرمى أونانا، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

يذكر أن أياكس قد أحرز هدفًا عن طريق لاعبه كوينسي بروميس في الدقيقة 36، لكن حكم المباراة ألغى الهدف وذلك بعد الرجوع لتقنية الفار والذي أثبتت وجود اللاعب في موقف تسلل.

وفي الشوط الثاني ، استمر ضغط الفريقين ، وسدد لاعبو تشيلسي 8 كرات ، بالإَضافة لتسديد لاعبي أياكس لـ7 كرات تجاه مرمى البلوز ، ليكلل البديل باتشواي مجهود زملائه بالنجاح بتسجيله هدف الانتصار في الدقيقة 85 بعد عرضية أرضية من البديل الأخر ، كريستيان بولسيتش ، ليحقق الفريق انتصاره الثاني في دوري الأبطال هذا الموسم.

وبتلك النتيجة ، ارتفع رصيد نادي تشيلسي للنقطة السادسة في المركز الثاني ، متساويًا مع أياكس صاحب الصدارة ولكن بفارق الأهداف.
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