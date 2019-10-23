كنيستي روح وحياة.. شعار نسخة ٢٠٢٠ من مهرجان الكرازة المرقسية

استقرت اللجنة المركزية لمهرجان الكرازة المرقسية، بمشاركة صاحبي النيافة الأنبا موسى أسقف الشباب والأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة وعدد من الآباء الكهنة والخدام، على شعار نسخة عام ٢٠٢٠ من المهرجان وهو "كنيستي روح وحياة".



وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إن عقب اختيار الشعار الجديد اجتمعت بعدها اللجان التحضيرية لمهرجان الكرازة في بيت مار مرقس بالعجمى "التابع لأسقفية الشباب".



وأضاف المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن اجتماع اللجان شهد تحضير الموضوعات والمحاور والمسابقات المختلفة.