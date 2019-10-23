Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

كنيستي روح وحياة.. شعار نسخة ٢٠٢٠ من مهرجان الكرازة المرقسية

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 09:04 م
صدى البلد
Advertisements
سامح سلام
استقرت اللجنة المركزية لمهرجان الكرازة المرقسية، بمشاركة صاحبي النيافة الأنبا موسى أسقف الشباب والأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة وعدد من الآباء الكهنة والخدام، على شعار نسخة عام ٢٠٢٠ من المهرجان وهو "كنيستي روح وحياة".

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إن عقب اختيار الشعار الجديد اجتمعت بعدها اللجان التحضيرية لمهرجان الكرازة في بيت مار مرقس بالعجمى "التابع لأسقفية الشباب".

وأضاف المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن اجتماع اللجان شهد تحضير الموضوعات والمحاور والمسابقات المختلفة.
كنيستي روح وحياة.. شعار نسخة ٢٠٢٠ من مهرجان الكرازة المرقسية
كنيستي روح وحياة.. شعار نسخة ٢٠٢٠ من مهرجان الكرازة المرقسية
كنيستي روح وحياة.. شعار نسخة ٢٠٢٠ من مهرجان الكرازة المرقسية
كنيستي روح وحياة.. شعار نسخة ٢٠٢٠ من مهرجان الكرازة المرقسية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البابا تواضروس يرسم 24 راهبة جديدة بدير الأمير تادرس في حارة الروم

البابا تواضروس للراهبات الجدد: الفقر الاختياري سندك الحقيقي والطاعة مفتاح البركة

البابا تواضروس الثاني يستقبل أسقفي الكنيسة القبطية عطبرة والخرطوم بالمقر الباباوي

البابا تواضروس يستقبل مجموعة من شباب الكنيسة الأرثوذكسية بالنمسا

البابا تواضروس الثاني يستقبل أعضاء اللجنة الطبية الخاصة بالإكليروس

البابا تواضروس يزور مقر مطرانية باريس وشمال فرنسا

ترشيحاتنا

بـ إطلالة محتشمة.. زوجة حماقى فى أحدث ظهور لها

لن نستطيع التعامل مع شفط المياه.. الحكومة تحذر المواطنين من أمطار الجمعة.. فيديو

تحليل فيديو اعتداء شقيقة زينة على أحمد عز.. أول ظهور لـ التوءم | والفنان لا يعرف أسرة زوجته

منتخب مصر العسكري يودع كأس العالم بالخسارة من قطر

أنا صرت فى الشارع.. إنجى خورى تنهار من البكاء بعد قرار ترحيلها من لبنان بسبب قمر.. فيديو

أمر ملكي سعودي بإعفاء وزيرا الخارجية والنقل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطول 135 وعمق 30 مترا .. ننشر صور الـ هبوط الأرضى بـ الدائرى الإقليمى

مش للكركبة.. 10 أفكار لاستغلال البلكونة بطريقة شيك

مباراة الأناقة | ملكات العالم بفساتين ساحرة في أسبوع| من الأجمل؟