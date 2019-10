يحمي من الإصابة بأمراض القلب .. 3 فوائد غير متوقعة لفيتامين c

- الحماية من مرض النقرس :-



يقوم فيتامين c بخفض نسبة حمض اليوريك في الدم مما يساعد في الوقاية من الاصابة بمرض النقرس.



تعتبر الفيتامينات من العناصر الهامة للجسم، حيث تعمل على تزويد الجسم بالطاقة والصحة وتقي من كثير من الأمراض، ومن أشهر الفيتامينات بين الناس هو فيتامين c ، ومن أشهر فوائده هو محاربة البرد لكن قد أشار موقع "health line" إلى فوائد هامة أخرى لصحة الجسم.يعمل فيتامين c على استرخاء الأوعية الدموية وتنظيم الدورة الدموية مما يساهم في خفض ضغط الدم في حالات ضغط الدم المرتفعة.يعمل فيتامين c على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، لأانها تعمل على تقليل نسبة الكوليسترول في الدم مما يحافظ على صحة القلب.