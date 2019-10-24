يحمي من الإصابة بأمراض القلب .. 3 فوائد غير متوقعة لفيتامين c

تعتبر الفيتامينات من العناصر الهامة للجسم، حيث تعمل على تزويد الجسم بالطاقة والصحة وتقي من كثير من الأمراض، ومن أشهر الفيتامينات بين الناس هو فيتامين c ، ومن أشهر فوائده هو محاربة البرد لكن قد أشار موقع "health line" إلى فوائد هامة أخرى لصحة الجسم.
- خفض ضغط الدم :-
يعمل فيتامين c على استرخاء الأوعية الدموية وتنظيم الدورة الدموية مما يساهم في خفض ضغط الدم في حالات ضغط الدم المرتفعة.
- الحماية من أمراض القلب :-
يعمل فيتامين c على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، لأانها تعمل على تقليل نسبة الكوليسترول في الدم مما يحافظ على صحة القلب.
- الحماية من مرض النقرس :-
يقوم فيتامين c بخفض نسبة حمض اليوريك في الدم مما يساعد في الوقاية من الاصابة بمرض النقرس.
- خفض ضغط الدم :-
يعمل فيتامين c على استرخاء الأوعية الدموية وتنظيم الدورة الدموية مما يساهم في خفض ضغط الدم في حالات ضغط الدم المرتفعة.
- الحماية من أمراض القلب :-
يعمل فيتامين c على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، لأانها تعمل على تقليل نسبة الكوليسترول في الدم مما يحافظ على صحة القلب.
- الحماية من مرض النقرس :-
يقوم فيتامين c بخفض نسبة حمض اليوريك في الدم مما يساعد في الوقاية من الاصابة بمرض النقرس.