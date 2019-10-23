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توك شو

بوتين يحرج الرئيس التركى.. أحمد موسى يفضح أردوغان على الهواء

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 09:39 م
أردوغان
أردوغان
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البهى عمرو
عرض الإعلامي أحمد موسى، فيديو يكشف الجهل السياسي، للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين

وأضاف الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن، أردوغان خلال لقائه ببوتين وفى وجود وفد اعلامى قام بفتح خريطة سوريا، وعلى الفور أمره الرئيس الروسي بإغلاق الخريطة.

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن، اردوغان ظهر وهو متورط أمام الإعلام.

وأوضح الإعلامي أحمد موسي، أن، رئيس تركيا كان جالسا مع بوتين واثنين مترجمين و الإعلاميين.
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