Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شباب بلوزداد يهزم بلعباس بصعوبة في الدوري الجزائري

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 10:09 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
واصل شباب بلوزداد تصدره لبطولة الدوري الجزائري لكرة القدم، مستفيدا من فوزه على مضيفه اتحاد بلعباس 1/ صفر، اليوم الأربعاء، ضمن المرحلة الثامنة من المسابقة.

ورفع شباب بلوزداد رصيده إلى 17 نقطة متخلفا بفارق الأهداف عن مولودية الجزائر، بينما توقف رصيد اتحاد بلعباس عند سبع نقاط في المركز الـثالث عشر.

وسجل المدافع سفيان بوشار، هدف المباراة الوحيد لبلوزداد في الدقيقة 18.

وفي مباراة اخرى، فاز جمعية الشلف على مضيفه وفاق سطيف 1/ صفر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

بعد تأجيل الدوري.. محمود الخطيب يضع 10 نقاط لمواجهة أزمات الكرة في مصر

في حاجة ماسة للمال.. ريهام سعيد تطلب التبرع لفنان يعاني من مرض طلعت زكريا.. فيديو

صراع جديد بين الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز .. تفاصيل

تاريخ 96 سنة ضاع في 7 دقائق.. «زبيدة» قصة فتاة ألحقت العار بـ BBC وفضحت إعلام الإخوان

الجمهور يصدم محمد رمضان.. اعرف التفاصيل

أحمد موسى يشيد بتعامل محافظ القاهرة مع مياه الأمطار

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصميم مثير للجدل | ميتسوبيشي Mi-Tech الـ SUV بدون أبواب ولا سقف | شاهد

بطول 135 وعمق 30 مترا .. ننشر صور الـ هبوط الأرضى بـ الدائرى الإقليمى

مش للكركبة.. 10 أفكار لاستغلال البلكونة بطريقة شيك