شباب بلوزداد يهزم بلعباس بصعوبة في الدوري الجزائري

واصل شباب بلوزداد تصدره لبطولة الدوري الجزائري لكرة القدم، مستفيدا من فوزه على مضيفه اتحاد بلعباس 1/ صفر، اليوم الأربعاء، ضمن المرحلة الثامنة من المسابقة.



ورفع شباب بلوزداد رصيده إلى 17 نقطة متخلفا بفارق الأهداف عن مولودية الجزائر، بينما توقف رصيد اتحاد بلعباس عند سبع نقاط في المركز الـثالث عشر.



وسجل المدافع سفيان بوشار، هدف المباراة الوحيد لبلوزداد في الدقيقة 18.



وفي مباراة اخرى، فاز جمعية الشلف على مضيفه وفاق سطيف 1/ صفر.