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ديني

تسجيل المحاضرات حرام واللا حلال.. فيديو

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 11:14 م
تسجيل المحاضرات حرام
تسجيل المحاضرات حرام ولا حلال
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محمود ضاحي
تلقى الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدارالإفتاء سؤالا يقول " تسجيل المحاضرات حرام ولا حلال".

أجاب أمين الفتوى، خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أن المحاضرات ملكية فكرية إذا أذن صاحبها فيجوز، وإن لم يأذن فلا يجوز.

من ناحية أخرى ورد سؤال إلى الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه عبر إحدى الفضائيات يقول: "هل تسجيل المحاضرات بغير علم الدكتور المحاضر حرام؟".

وأجاب مستشار المفتي قائلًا: "ما الحرمة فى هذا؟ الدكتور المحاضر يأخذ راتبًا على تلك المحاضرة، فما المانع من هذا؟ والأصل أن الكلام خرج من هذا المحاضر وأخذ أجره على إعطاء هذه المحاضرة فتسجيلك للمحاضرة لا شيء فيه".


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