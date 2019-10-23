اهم الاخبار : قرارات ملكية جديدة فى السعودية .. احتجاجات إثيوبية ضد آبي أحمد.. بيان جديد من الخطيب .. ترامب يتوعد تركيا

نشر موقع صدى البلد الاخباري، على مدار الساعات الماضية اليوم الأربعاء 23-10-2019، عددًا من الأخبار المهمة على مستوى الشأن المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.









نقلت وكالة "رويترز" عن شاهدي عيان من سكان مدينة أداما الإثيوبية أنهما سمعا صوت طلقات نارية، اليوم الأربعاء، وسط احتجاجات شهدتها المدينة " اقرأ المزيد ".













أفادت وكالة الأنباء بأن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أصدر أمرًا ملكيًا بإعفاء وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف من منصبه.

كما أصدر الملك سلمان أمرًا ملكيًا بتعيين صالح بن محمد بن إبراهيم العثيم نائبًا لرئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالمرتبة الممتازة " ا قرأ المزيد ".









عبر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عن خالص شكره وتقديره للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة وبعض القيادات الأمنية رفيعة المستوى؛ لتشريفهم منزله وبذل الكثير من الجهد والوقت لإيجاد حلول لتداعيات تأجيل مباراة القمة " اقرأ المزيد ".













كشف مصدر أمني حقيقة الصورة المتداولة علي مواقع التواصل الاجتماعي لرجل يدخل الي نفق العروبة الغارق بمياه الامطار حاملا "طوق" حيث تبين انه احد المارة وكان يحاول انقاذ شاب علق داخل النفق" ا قرأ المزيد ".













أعلن الدكتور أحمد محمود، شقيق محمد محمود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إصابته بقطع في الرباط الصليبي" اقرأ المزيد ".













هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تركيا بإعادة فرض عقوبات عليها، ما لم تلتزم باتفاقها مع الولايات المتحدة لوقف عمليتها العسكرية شمال سوريا، موضحًا أن أنقرة أكدت لواشنطن وقف إطلاق النار بالكامل في الشمال السوري" اقرأ المزيد ".













شهدت صورة محمد رمضان التي نشرها علي صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تعليقات مسيئة من الجمهور و من ابرز هذه التعليقات :" أعوذ بالله دول فنانين مصر_ ما كفاية افلام التعبانه ضرب و قرف_ حد معاه اغنية انساي من غير صوت محمد رمضان"" اقرأ المزيد ".



















