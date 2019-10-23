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رياضة

صدمة فى الأهلي.. إصابة محمد محمود بـ قطع فى الرباط الصليبى للمرة الثانية

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 09:00 م
محمد محمود
محمد محمود
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قسم الرياضة
أعلن الدكتور أحمد محمود، شقيق محمد محمود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وكتب شقيق محمد محمود، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك":" الحمد لله يا حبيبي
ابتلاء جديد ومشوار جديد، صليبي،سبحان الله ".

وتابع:"معرفش انك قلبك كبير كده وبتستحمل، تحدي جديد يا حبيبي هنعديه مع بعض، رسالتي دي ليك انت مش للناس".

وكان محمد محمود تعرض للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى وعاد منه قبل عدة أيام قليلة .
صدمة فى الأهلي.. إصابة محمد محمود بـ قطع فى الرباط الصليبى للمرة الثانية
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