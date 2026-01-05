ننشر معايير مسابقة أفضل جامعة في الأنشطة الطلابية

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجامعات المصرية
الجامعات المصرية
نهلة الشربيني

أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مسابقة أفضل جامعة في الأنشطة الطلابية على مستوى الجامعات المصرية يناير 2026، وذلك في إطار حرص الوزارة على دعم الأنشطة الطلابية باعتبارها أحد المحاور الأساسية في بناء شخصية الطالب الجامعي، وتعزيز روح التنافس الإيجابي بين الجامعات، ورفع كفاءة منظومة العمل الطلابي وفق معايير واضحة تضمن الجودة، والاستدامة، وقياس الأثر الحقيقي للأنشطة على الطلاب والمجتمع.

وتتمثل معايير مسابقة أفضل جامعة في الأنشطة الطلابية بالجامعات المصرية:

المعيار الأول: التخطيط وتنمية الموارد

يهدف هذا المعيار إلى ضمان وجود خطة استراتيجية واضحة لدعم وتنمية الموارد، وذلك من خلال مجموعة من المؤشرات، تشمل وجود خطة استراتيجية مستقبلية للأنشطة الطلابية، إلى جانب تنمية الموارد المالية والبشرية للأنشطة الطلابية بالجامعات، فضلًا عن بروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم لدعم الأنشطة الطلابية.

المعيار الثاني: تطوير القدرات والتدريب

يهدف هذا المعيار إلى تطوير مهارات الطلاب وقدراتهم القيادية والإبداعية وذلك من خلال مجموعة من المؤشرات، تشمل توافر مراكز تدريب متخصصة لتدريب الطلاب في مختلف مجالات الأنشطة الطلابية، ودور الجامعة في دعم الطلاب لتنفيذ نماذج المحاكاة المختلفة، بالإضافة إلى برامج تأهيل وتدريب الطلاب القادة.

المعيار الثالث: تنوع الأنشطة وتنفيذها

ويهدف هذا المعيار إلى قياس تنوع ونطاق الأنشطة الطلابية من خلال المؤشرات، تشمل عدد الأنشطة المنفذة على مستوى الجامعة والكليات، وعدد الأنشطة القومية والإقليمية والمنفذة على مستوى أقاليم الجمهورية التعليمية، وعدد المشاركات الدولية في الأنشطة الطلابية المختلفة، والزيارات الميدانية للمشروعات القومية والمرافق ذات الطبيعة الأمنية أو الاستراتيجية.

المعيار الرابع: الدمج والشمول

يهدف هذا المعيار إلى ضمان شمولية الأنشطة الطلابية لجميع الطلاب من خلال مؤشرات تشمل الأنشطة الطلابية لطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، والأنشطة الطلابية المخصصة للطلاب الوافدين، والأنشطة الوطنية لتعزيز الولاء والانتماء.

المعيار الخامس: الابتكار والتميز العلمي

يهدف هذا المعيار إلى أنشطة دعم الطلاب الموهوبين والمبتكرين وتشجيع البحث العلمي من خلال المؤشرات، تشمل عدد الطلاب الموهوبين والمبتكرين المستفيدين، وعدد المشاريع الابتكارية والاختراعات، وعدد الأنشطة المرتبطة بالبحث العلمي.

المعيار السادس: ريادة الأعمال

يهدف هذا المعيار إلى تعزيز ثقافة الابتكار الاجتماعي والمهارات المرتبطة بريادة الأعمال من خلال المؤشرات، تشمل عدد البرامج والأنشطة المرتبطة بالابتكار الاجتماعي وريادة الأعمال، وعدد المشروعات الريادية المنفذة.

المعيار السابع: المشاركة المجتمعية والخدمة العامة

ويهدف هذا المعيار إلى تعزيز المسؤولية المجتمعية للطلاب وربطهم بالمجتمع المحلي من خلال مؤشرات تشمل المعسكرات والقوافل والعمل التطوعي، وعدد المبادرات الطلابية المجتمعية، والمشروعات المجتمعية (محو الأمية، تنمية الأسرة، التعاون مع الجمعيات والمؤسسات المحلية… إلخ).

المعيار الثامن: الرقمنة والتوثيق والميديا

ويهدف هذا المعيار إلى توثيق الأنشطة الطلابية ومشاركتها عبر الوسائط الرقمية من خلال مؤشرات تشمل نسبة الأنشطة المرفوعة على منصة الأنشطة الطلابية بالمجلس الأعلى للجامعات، وإعداد فيلم وثائقي مبتكر مجمع للأنشطة الطلابية، وإصدار مجلة ورقية مطبوعة بالإضافة إلى رفعها على منصة المسابقة.

المعيار التاسع: قياس رضا الطلاب عن جودة الأنشطة

ويهدف هذا المعيار إلى تقييم جودة الأنشطة ورضا الطلاب من خلال تنفيذ الاستبيانات الدورية لقياس رضا الطلاب عن البرامج والأنشطة الطلابية المقدمة، وتقييم جودة الأنشطة.

المعيار العاشر: متابعة تنفيذ الخطة واستدامة الأنشطة

ويهدف هذا المعيار إلى متابعة تنفيذ الأنشطة وفق الخطة وضمان استدامتها من خلال نسبة الأنشطة المنفذة مقارنة بالخطة، وبيان باستمرارية الأنشطة طوال العام الجامعي.

المعيار الحادي عشر: قياس الأثر للبرامج والأنشطة المنفذة

ويهدف هذا المعيار إلى تقييم أثر الأنشطة والبرامج الطلابية على المجتمع المحلي والطلاب المشاركين من خلال مؤشرات تشمل إعداد تقرير يتضمن قياس الأثر لكل مجال من مجالات الأنشطة الطلابية بحيث يتم تقييم كل نشاط على حدة بشكل دوري كل ثلاثة أشهر ضمن المجالات السبعة: الرياضي، الثقافي، الفني، العلمي، الاجتماعي والجوالة، التكنولوجي، ونشاط الأسر الطلابية، ومن خلال مؤشرات كمية ونوعية تشمل عدد الفعاليات، عدد المستفيدين، المستويات المعرفية والمهارية والسلوكية للطلاب، درجة رضاهم عن الأنشطة، ومدى تأثيرها في السلوك الإنساني.

وزارة التعليم العالي التعليم العالي البحث العلمي

