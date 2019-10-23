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حوادث

بعد السخرية منه.. مصدر أمنى يكشف هوية أبو عوامة الظاهر في نفق العروبة

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 10:22 م
نفق العروبة
نفق العروبة
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ندى حمودة _ أحمد مهدي
كشف مصدر أمني حقيقة الصورة المتداولة علي مواقع التواصل الاجتماعي لرجل يدخل الي نفق العروبة الغارق بمياه الامطار حاملا "طوق" حيث تبين انه احد المارة وكان يحاول انقاذ شاب علق داخل النفق.

وشرح المصدر قائلا أن الرجل الذي ظهر في الصورة التي تم تداولها بشكل كبير مواطن شريف يتمتع بالشهامة كجميع الشعب المصري وشاهد قوات الانقاذ تحاول الوصول الي شاب علق داخل نفق العروبة بعدما غمرت المياه سيارته بالكامل حيث وصل ارتفاع المياه في هذا الوقت الي ٢ متر وغرقت السيارة بالكامل بها ما دفع قائدها للصعود اعلي السقف لحين وصول قوات الانقاذ اليه.

واضاف المصدر ان المواطن كان من المارة الذين تصادف مرورهم ففوحئنا به يخلع ملابسه ويحضر طوق "عوامة" ليساعد قوات الانقاذ النهري في انقاذ الشاب العالق قبل غرقه.

وعلق المصدر قائلا: الشعب المصري دائما صاحب شهامة وسباق للخير وطول توقفنا امس لتسيير حركة المرور وشفط المياه كان الجميع يساعدنا.
بعد السخرية منه.. مصدر أمنى يكشف هوية أبو عوامة الظاهر في نفق العروبة
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