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فن

تلاحق زوجي.. رد فعل صادم من زوجة جاستين بيبر بعد أغنية سيلينا جوميز الجديدة

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 01:54 ص
هايلي بالدوين وسيلينا
هايلي بالدوين وسيلينا جوميز
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شروق ابراهيم
بدأت المناوشات بين زوجة المغني الكندي جاستين بيبر، عارضة الأزياء الأمريكية هايلي بالدوين، وحبيبته السابقة سيلينا جوميز الخروج الى النور وذلك بعد مرور ساعات على طرح اغنية "سيلينا جوميز" الجديدة lose you to love me. 

ونشرت هايلي بالدوين عبر خاصية ستوري بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة لها أثناء استماعها لأغنية i will kill you، تتحدث تلك الأغنية عن امرأة تستمر بملاحقة رجل متزوج، في إشارة منها لسيلينا جوميز، حبيبة زوجها السابقة.

وكتبت سيلينا جوميز عن الاغنية :" هذه الاغنية من وحي اشياء كثيرة حدثت في حياتي منذ طرح البومي الاخير، اتمنى ان يشعر الناس بالامل وانهم يعرفون كيف يخرجون الجانب القوي منهم وانسان افضل".

وقال جمهور جاستين بيبر عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي إن توقيت الأغنية بعد مرور أسابيع قليلة على حفل زفاف جاستين بيبر وعارضة الأزياء الامريكية هايلي بالدوين ، مشيرين الى ان سيلينا جوميز تعبر عن معاناتها بعد انفصالها عن جاستين بيبر وزواجه من غيرها.

وكانت سيلينا جوميز تعرضت لانهيار عصبي حاد في أكتوبر 2018 وظلت تتلقى العلاج في احد المصحات النفسية لفترة طويلة حتى تماثلت الشفاء، وفسر البعض ان انفصالها عن جاستين بيبر السبب وراء ذلك بعدما استمرت علاقتهما لاكثر من خمسة أعوام.
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