بعد الانفصال عن أحمد فلوكس.. هذه شروط هنا شيحة للزواج مجددا

أشهر قليلة مرت على انفصال الفنانة هنا شيحة عن زوجها الفنان أحمد فلوكس بعد زيجة لم يكتب لها القدر الاستمرار سوى قرابة ثمانية أشهر، ولكن فاجأت هنا شيحة الجميع بالإعلان عن مواصفات فارس أحلامها الجديد.





وقالت هنا شيحة في لقاء مع برنامج "عرب وود"، "إنه يبقى راجل.. كلمة راجل دي حاجات كتير كتير أوي .. وده بقى شىء نادر في عالمنا الجميل بس تمام".





وعن الصفات التي لا تحبها في الرجل بصفة عامة، "مبحبش الكدب ومبحبش الناس الكدابة ودي أكتر حاجة بكرهها في حياتي، ممكن اتقبل اي حاجة في الدنيا إلا الكذب".





وشاركت هنا شيحة في الجزء الثالث من مسلسل "نصيبي وقسمتك"، من خلال حكاية "اتفضلوا في الصالون" الذي شارك في بطولته الفنان هاني عادل.