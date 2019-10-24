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مرأة

دون أدوية .. احمِ نفسك من السكتات الدماغية وأمراض القلب والسكر

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 09:15 ص
السكتات
السكتات
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لمياء الياسين
بدون أدوية إليك أفضل الأطعمة للسيطرة على مرض السكري و الحفاظ على مستويات السكر في الدم و أمراض القلب يقدمها موقع هيلث لاين.

1. السمك الدهني:

الأسماك الدهنية هي واحدة من أصح الأطعمة ويعتبر سمك السلمون والسردين والرنجة والأنشوجة والماكريل من المصادر الرئيسية لأحماض أوميجا 3 الدهنية والتي لها فوائد كبيرة لصحة القلب.

ويعد الحصول على ما يكفي من هذه الدهون على أساس منتظم أمر مهم بشكل خاص لمرضى السكر ، الذين لديهم زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية

وتشير عدد من الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يتناولون الأسماك الدهنية بانتظام يكون لديهم خطر أقل من فشل القلب وأقل عرضة للموت من أمراض القلب.

كما تعد الأسماك أيضًا مصدرًا رائعًا للبروتين عالي الجودة ، مما يساعدك على الشعور بالشبع ويزيد معدل الأيض لديك.

وتحتوي الأسماك الدهنية على دهون أوميجا 3 التي تقلل من الالتهابات وعوامل الخطر الأخرى لأمراض القلب والسكتة الدماغية.

2. الخضراوات الورقية:

مغذية للغاية وقليلة السعرات الحرارية كما أنها منخفضة للغاية في الكربوهيدرات القابلة للهضم ، والتي ترفع مستويات السكر في الدم.

فالسبانخ ، واللفت وغيرها من الخضر الورقية هي مصادر جيدة للعديد من الفيتامينات والمعادن، بما في ذلك فيتامين C.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن الخضراوات الورقية هي مصادر جيدة لمضادات الأكسدة وتين وزياكسانثين.

وهذه المواد المضادة للاكسدة تحمي عينيك من الضمور البقعي وإعتام عدسة العين ، والتي تعد من مضاعفات مرض السكري الشائعة.

والخضر الورقية الخضراء غنية بالمواد المغذية ومضادات الأكسدة التي تحمي صحة القلب والعين.

3. القرفة:

القرفة هي التوابل اللذيذة ذات الفعالية المضادة للأكسدة.

وقد أظهرت العديد من الدراسات التي تسيطر عليها أن والقرفة يمكن أن تخفض مستويات السكر في الدم وتحسين حساسية الأنسولين.
وعادة ما يتم تحديد السيطرة على مرض السكري على المدى الطويل.


والقرفة قد تحسن مستوى السكر في الدم ، وحساسية الأنسولين ، ومستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية في مرضى السكري من النوع 2.
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