الرئيس السيسي يشارك في الجلسة العامة الأولى للقمة الأفريقية - الروسية

يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الخميس في الجلسة العامة الأولى للقمة الافريقية الروسية التي تعقد برئاسة مشتركة بين الرئيس السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سوتشي.





وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي سوف يلقي كلمة خلال الجلسة، تتضمن محددات ومحاور الرؤية الإفريقية لقضايا القارة والاتحاد الأفريقي وكيفية إدارة ملف التعاون المشترك بين روسيا وأفريقيا خلال المرحلة القادمة.





وقال راضي إن الرئيس السيسي سيشارك عقب ذلك في جلسة عامة ثانية للقمة علي مأدبة غداء عمل، ويسبقها التقاط عدد من الصور التذكارية للزعماء ورؤساء الوفود المشاركة في القمة، موضحا أن الرئيسان السيسي وبوتين سوف يشهدان مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين روسيا ومفوضية الاتحاد الأفريقي في عدة مجالات للتعاون بين الجانبين .





وأشار "راضي" إلي أن الرئيس السيسي سوف يستأنف اليوم لقاءاته الثنائية مع الزعماء المشاركين في القمة .



