بنك مصر يفوز بجائزة أفضل بنك في الشرق الأوسط وأفريقيا

فاز بنك مصر مؤخرًا بجائزة أفضل بنك محلى في الشرق الأوسط وأفريقيا ضمن مبادرة "الحزام والطريق" لعام 2019 من مجلة "آسيا موني" العالمية (يوروموني)، وذلك للعام الثاني على التوالي، كما حصل البنك على عدة جوائز من نفس المؤسسة.







هذا وقد تم منح بنك مصر الجائزة لكونه من أفضل البنوك التي تبذل قصارى جهدها لتعزيز وإدراك إمكانات مبادرة الحزام والطريق؛ وذلك من خلال المعاملات الداعمة للتجارة الصينية وتمويل المشروعات والقروض، ومعاملات سوق رأس المال، الشراكات القائمة مع الجانب الصيني، وقدرات البنك على خدمة التجارة والاستثمارات ذات الصلة بالمبادرة من خلال المكاتب التمثيلية في الصين، والبنوك المراسلة، إلخ.

وفي مجال إدارة صناديق أسواق النقد، أثمرت جهود بنك مصر عن حصوله على جوائز عديدة منها؛ جائزة أفضل بنك في إدارة صناديق أسواق النقد والاستثمارات قصيرة الأجل في أفريقيا والشرق الأوسط لعام 2019، وتعد هذه هي المرة الحادية عشر التي يحصل فيها البنك على الجائزة من مجلة جلوبال فاينانس Global Finance، وهي إحدى أكبر المجلات المالية المتخصصة في العالم، والتي تتخذ من نيويورك مقرًا لها.





وتستند المجلة في اختيارها لهذه البنوك إلى مجموعة كبيرة من المعايير المصرفية الدولية، بالإضافة إلى آراء مجموعة متميزة من المحللين والمصرفيين الدوليين.







جدير بالذكر أن هذه الجائزة تمنح لأفضل بنك على مستوى الشرق الأوسط والأكثر تميزًا من حيث الربحية، وجودة خدمة العملاء المقدمة، والحصة السوقية، والأسعار التنافسية مقارنة بالبنوك الأخرى، واستخدام أحدث التقنيات المصرفية المبتكرة، واستمرارًا للنجاح فقد فاز بنك مصر بجائزة أفضل بنك لإدارة النقد والسيولة وصناديق أسواق النقد في أفريقيا والشرق الأوسط لعامي 2009 و2010، وفى الشرق الأوسط للأعوام 2008، 2012، 2013، 2014، 2015، وأفضل بنك في إدارة صناديق أسواق النقد والاستثمارات قصيرة الأجل في الشرق الأوسط لأعوام 2015، 2016، 2017، 2018.

ونظرًا للجهود المبذولة خلال الفترة السابقة في مجال ائتمان الشركات والقروض المشتركة؛ فقد نجح بنك مصر في الحصول على العديد من الجوائز والمراكز منها؛ حصول البنك على المركز الثاني كمرتب رئيسي بالقروض المشتركة وتمويل المشروعات على مستوى القارة الأفريقية بحصة سوقية 5.5%، وذلك في التقييم الذي أعدته مؤسسة بلومبرج العالمية للبنوك للنصف الأول لعام 2018، كما حصل بنك مصر على المركز الثالث في تسويق القروض المشتركة وتمويل المشروعات على مستوى القارة الأفريقية بحصة سوقية قدرها 6.8%، وهو ما يأتي في ضوء استمرار استحواذ البنك على مراكز متقدمة بتلك التصنيفات بدءًا من عام 2015، وبذلك يستمر بنك مصر في تحقيق نتائج متميزة في ترتيب وتسويق عمليات القروض المشتركة وتمويل المشروعات على مستوى القارة الأفريقية، إلى جانب حصول بنك مصر على جائزة "أفضل بنك مصري من حيث ترتيب القروض المشتركة وتمويل المشروعات لعام 2018" من الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، وكذلك حصوله على جائزة "أفضل بنك في تمويل المشروعات على مستوى القارة الأفريقية لعام 2017" للعام الثالث على التوالي من مؤسسة إيميا فاينانس.كما حصل بنك مصر على ست جوائز عن عمليات قام بتمويلها بقائمة مؤسسة EMEA Finance لعام 2018 عن عمليات تمويلية قام البنك بالاشتراك في ترتيبها وتمويلها مع عدد من البنوك الرائدة والمتميزة بالقطاع المصرفي، حيث حصل البنك على تلك الجوائز عن عمليات تمويلية بقطاعات مختلفة وهى قطاع الأسمدة، البتروكيماويات، مواد البناء، الاتصالات، وذلك على مستوى أفريقيا تحت قطاع تمويل المشروعات Project Finance Awards، بالإضافة إلى قطاع الإنجازات المحققة Achievement Awards، وهو الأمر الذى يؤكد دور بنك مصر الرائد في دعم الاقتصاد المصري في شتى المجالات، كما حصل البنك على جائزة أفضل بنك مصري في تمويل المشروعات الكبرى للعام 2019 من الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب.وفي مجال الصيرفة الإسلامية نجح بنك مصر في الحصول على العديد من الجوائز منها؛ "جائزة أفضل بنك للمعاملات المصرفية الإسلامية – مصر 2019" من مجلة إنترناشيونال بيزنس، بالإضافة إلى جائزة أفضل بنك للمعاملات الإسلامية – مصر لعامي 2018 و2019 من مجلة جلوبال بيزنس أوت لوك البريطانية وجائزة أفضل بنك للمعاملات المصرفية الإسلامية – مصر لعامي 2018 و2019 من مجلة إنترناشيونال فاينانس.هذا وقد حاز بنك مصر مؤخرًا على عدة جوائز عالمية في مجال المسئولية المجتمعية منها؛ جائزة "أفضل بنك في مجال المسئولية المجتمعية – مصر لعام 2018 وأفضل بنك في مجال الاستدامة البيئية - مصر لعام 2019" من مجلة جلوبال بيزنس أوت لوك البريطانية، وجائزة "أفضل بنك في مجال المسئولية المجتمعية – مصر" من مجلة إنترناشيونال بيزنس لعامي 2018 و2019، كما حصل البنك على جائزة "أفضل بنك في مجال المسئولية المجتمعية – مصر 2019" من مجلة إنترناشيونال فاينانس، كما حصل البنك على جائزة "أفضل بنك في المسئولية المجتمعية – مصر عام 2019" من مجلة جلوبال براندز البريطانية.كما حصل بنك مصر على جائزة أفضل بنك مصري للتعاملات المصرفية مع قارة آسيا لعام 2019 من مجلة آسيا موني "يورو موني" العالمية، كذلك حصل البنك على جائزة عملية العام في إفريقيا لعام 2019 من مجلة ذا بانكر العالمية التابعة لمؤسسة "فاينانشال تايمز"، هذا كما حصل البنك على جائزة "أفضل علامة تجارية للشركات – مصر عام 2019" من مجلة جلوبال براندز.هذا ويعد حصول بنك مصر على تلك الجوائز شهادة استحقاق لثقة عملائه التي تعد محور اهتمامه دائما، حيث إنهم شركاء النجاح في جميع الأعمال، ويسعى بنك مصر دائمًا إلى تقديم كل ما هو جديد من خدمات ومنتجات بما يلبي احتياجات العملاء.