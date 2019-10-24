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حوادث

بسبب الأمطار.. مصرع طالبة أثناء ذهابها للمدرسة صعقا بالكهرباء في كفر الزيات

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 12:13 م
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
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احمد علي
شهدت قرية قصر بغداد بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية اليوم، الخميس، مصرع طالبة بالصف السادس الابتدائي صعقا بالكهرباء بسبب ماس كهربائي نتيجة الأمطار التى تعرضت لها القرية صباح اليوم، أثناء ذهابها للمدرسة.

كان اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من اللواء السعيد شكري، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بمصرع سما على حسن الشطلاوي، طالبة بالصف السادس الابتدائي، مقيمة بقرية قصر بغداد، التابعة إلى مركز كفر الزيات، صعقا بالكهرباء من عمود كهربائي، أثناء هطول الأمطار وذلك في السابعة والنصف صباحا.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
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