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حوادث

مصرع مسجل خطر بمنطقة السحر والجمال في تبادل إطلاق النار مع الشرطة

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 12:10 م
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
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مصطفى الرماح - اسلام مقلد
لقى عنصر إجرامي بمنطقة السحر والجمال مصرعه فى تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة أثناء استهدافه.

فقد تم تشكيل مجموعة عمل برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارات البحث الجنائى بمديريات أمن (الشرقية والإسماعيلية والقليوبية) والإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة قوات الأمن وقوات الأمن المركزى لاستهداف تلك العناصر الإجرامية التى تتخذ من منطقة السحر والجمال مكانًا لترويج المواد المخدرة.

حيث أكدت التحريات والمعلومات قيام (عنصر إجرامى 24 سنة - مقيم بدائرة قسم شرطة الحسنة بشمال سيناء ) بالاتجار فى المواد المخدرة متخذًا من منطقة دائرة مركز فايد بالإسماعيلية مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية من مجموعة العمل وحال إقتراب القوات لمكان تواجده بادر باطلاق وابلًا من الأعيرة النارية تجاههم ، حيث بادلته القوات إطلاق النيران وتمكنت من السيطرة على الموقف.

وتبين مصرعه وعثر بجواره على (بندقية آليه ، طبنجة، عدد 5 خزينة لبنادق آلية، عدد 214 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، كمية من مخدر الهيروين وزنت واحد كيلو جرام، ميزان حساس، دراجة نارية بدون لوحات معدنية، عدد 4 هواتف محمولة).

وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية التى تتخذ من منطقة السحر والجمال مكانًا لترويج المواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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