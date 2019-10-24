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محافظات

ضربة قاضية لتجار الكسب غير المشروع.. ضبط 95 طن أرز صيني في البحيرة

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 01:39 م
ضبط 95 طن أرز صيني
ضبط 95 طن أرز صيني في البحيرة
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جمالات الدمنهوري
وجهت مديرية التموين بالبحيرة، بالاشتراك  مع مباحث التموين، ضربة قاضية لتجار الكسب الغير مشروع وتمكنت من ضبط 95 طن أرز صيني، بداخل مضرب، بنطاق مركز إدكو أثناء إعادة تعبئتها، تمهيدا لتوريده لهيئة السلع التموينية باعتباره  أرز مصري.

وكانت وردت معلومات لشرطة مباحث التموين مفادها قيام صاحب مضرب أرز بمركز إدكو، بتعبئة أرز صيني على أنه أرز أبيض مصرى، وتوريده لهيئة السلع التموينية لتوزيعه على المواطنين.

وبعرض المعلومات على اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ومدير الأمن وجها بتشكيل حملة وبمداهمة مضرب الأرز والمخازن التابعة له، تم ضبط 95 طن أرز صينى معبأ بدون فواتير، بينها 15 طنا أعيد تعبئتها فى شكائر مدون عليها أرز مصرى، تمهيدا لتوريدها لهيئة السلع التموينية.

وتم التحفظ على المضبوطات ومصادرتها لحين صدور قرار من وكيل النائب العام بشأنها، وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
ضربة قاضية لتجار الكسب غير المشروع.. ضبط 95 طن أرز صيني في البحيرة
ضربة قاضية لتجار الكسب غير المشروع.. ضبط 95 طن أرز صيني في البحيرة
ضربة قاضية لتجار الكسب غير المشروع.. ضبط 95 طن أرز صيني في البحيرة
ضربة قاضية لتجار الكسب غير المشروع.. ضبط 95 طن أرز صيني في البحيرة
ضربة قاضية لتجار الكسب غير المشروع.. ضبط 95 طن أرز صيني في البحيرة
ضربة قاضية لتجار الكسب غير المشروع.. ضبط 95 طن أرز صيني في البحيرة
ضربة قاضية لتجار الكسب غير المشروع.. ضبط 95 طن أرز صيني في البحيرة
ضربة قاضية لتجار الكسب غير المشروع.. ضبط 95 طن أرز صيني في البحيرة
ضربة قاضية لتجار الكسب غير المشروع.. ضبط 95 طن أرز صيني في البحيرة
ضربة قاضية لتجار الكسب غير المشروع.. ضبط 95 طن أرز صيني في البحيرة
ضربة قاضية لتجار الكسب غير المشروع.. ضبط 95 طن أرز صيني في البحيرة
ضربة قاضية لتجار الكسب غير المشروع.. ضبط 95 طن أرز صيني في البحيرة
ضربة قاضية لتجار الكسب غير المشروع.. ضبط 95 طن أرز صيني في البحيرة
ضربة قاضية لتجار الكسب غير المشروع.. ضبط 95 طن أرز صيني في البحيرة
ضربة قاضية لتجار الكسب غير المشروع.. ضبط 95 طن أرز صيني في البحيرة
ضربة قاضية لتجار الكسب غير المشروع.. ضبط 95 طن أرز صيني في البحيرة
ضربة قاضية لتجار الكسب غير المشروع.. ضبط 95 طن أرز صيني في البحيرة
ضربة قاضية لتجار الكسب غير المشروع.. ضبط 95 طن أرز صيني في البحيرة
ضربة قاضية لتجار الكسب غير المشروع.. ضبط 95 طن أرز صيني في البحيرة
ضربة قاضية لتجار الكسب غير المشروع.. ضبط 95 طن أرز صيني في البحيرة
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