حكومة بريطانيا تتقدم بطلب لـ إجراء انتخابات عامة.. الاثنين

وقالت حكومة المملكة المتحدة إنها ستتقدم بطلب لإجراء انتخابات عامة في البلاد يوم الاثنين المقبل، لافتة إلى أن "جونسون" أعلن رغبته إجراء الانتخابات فى 12 ديسمبر المقبل.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أعلن، الثلاثاء الماضي، سحب اتفاق خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي "بريكست" والدعوة إلى انتخابات مبكرة، في حالة رفض البرلمان "تمرير" الجدول الزمني للحكومة بشأن الخروج.

وقال جونسون - حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز" إنه لن يسمح بأي حال بالمزيد بهذا الشأن، مشيرا إلى أنه في حالة رفض البرلمان تنفيذ "بريكست" والتأجيل إلى يناير المقبل، سيتم سحب مشروع القانون والتوجه إلى إجراء الانتخابات العامة.واستبعد إمكانية إعادة "بروكسل" التفاوض بشأن اتفاق خروج جديد.