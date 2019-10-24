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محافظات

تزامنا مع الطقس السيئ.. 7 تحذيرات عاجلة من محافظة الإسكندرية للمواطنين

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 07:39 م
7تحذيرات عاجلة من
7تحذيرات عاجلة من محافظة الإسكندرية للمواطنين
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أحمد عبد العزيز
أصدرت محافظة الإسكندرية، مساء اليوم الخميس، بيانا تحذيريا للمواطنين، تضمن 7 تعليمات وتحذيرات يجب الالتزام بها خلال موجة الطقس السيئ التي تشهدها المدينة الساحلية في الوقت الحالي حفاظا على حياتهم.

وتتعرض الإسكندرية والسواحل الشمالية والدلتا بدءا من اليوم لتغير مناخي حاد عنيف لوجود منخفض مداري عاصف بحوض البحر المتوسط ما يتسبب في حدوث أمطار رعدية غزيرة تتعدى 15 مم وسرعة رياح أكثر من 20 عقدة.

وطالبت المحافظة المواطنين وإتباع الآتي:

- عدم الخروج إلى الشوارع إلا في حالة الضرورة

- عدم البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق

- عدم الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق

- عدم الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة

- تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كيلو مترا والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد

- عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار

- عدم ركن السيارات تحت أو في أماكن احتمال سقوط الأشجار.

وتشهد الإسكندرية في الوقت الحالي موجة الطقس السيئ صاحبها أمطار رعدية غزيرة ورياح وارتفاع أمواج البحر وانخفاض في درجات الحرارة.
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