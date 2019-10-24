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رياضة

وزير الرياضة يتابع استعدادات منتخب اليد خلال وديته مع البرتغال

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 07:40 م
صدى البلد
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ريهام بكير
شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مساء اليوم الخميس مباراة كرة اليد الودية بين منتخبي مصر الأول ونظيره البرتغالي والتى أقيمت بالصالة المغطاة لنادي هليوبوليس بالشروق، وذلك فى إطار متابعة وزير الرياضة لاستعدادات المنتخب الوطني لخوض منافسات بطولة الأمم الأفريقية التي ستقام بتونس خلال الفترة من 16 إلى 26 من يناير المقبل والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 .

وتأتي متابعة وزير الشباب والرياضة للمباراة ضمن حرصه على متابعة المنتخبات المصرية في كافة الألعاب الرياضة واستعدادتها لجميع المسابقات لحصد الألقاب المختلفة .

وضمت قائمة المنتخب الوطني في مباراة اليوم مزيج بين المنتخبات الثلاثة للفراعنة " كبار وشباب وناشئين "
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