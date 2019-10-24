Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تعليق مؤثر من أحمد فتحي على إصابة نجم الأهلي بقطع في الرباط الصليبي

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 09:14 م
محمد محمود
محمد محمود
Advertisements
محمد بدران
وجه أحمد فتحى لاعب منتخب مصر والاهلى، رسالة الى محمد محمود لاعب وسط النادي الأهلي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد إصابته بالرباط الصليبي.

وكتب احمد فتحى قائلًا "‏‏‏‏حبيبي ان شاء الله ترجع احسن من الأول ودائما المؤمن في ابتلاءً صبرا جميلا وترجع تكسر الدنيا لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا (فإن مع العسر يسرا.. إن مع العسر يسرا) ان شاء الله ربنا يكتبلك الخير".

وغادر محمد محمود مران الفريق أمس، الأربعاء للإصابة وأجرى أشعة كشفت عن إصابة اللاعب بقطع في الرباط الصليبي.

وبدأ سيد عبد الحفيظ، بالتنسيق مع الجهازين الإداري والطبي، التجهيز لسفر اللاعب والحصول على تأشيرة السفر إلي ألمانيا، وإجراءات حجز المستشفي، الذي سيجري فيه اللاعب العملية الجراحية.
تعليق مؤثر من أحمد فتحي على إصابة نجم الأهلي بقطع في الرباط الصليبي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

لحظة بكاء معلق بلجيكي بعد التقاط صورة مع محمد صلاح.. شاهد

اعتزال عبدالله السعيد نجم بيراميدز.. اعرف الموعد

رئيس الوزراء الإثيوبي يطمئن المصريين بشأن سد النهضة: لن نضركم

بفستان فرح.. ريهام أيمن تخطف الأنظار.. والجمهور: هتجوزى تانى

رئيس وزراء أثيوبيا: تحديد مدة ملء خزان سد النهضة بالاتفاق مع مصر..فيديو

دقائق من الرعب .. رياح شديدة تضرب حلايب وشلاتين

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دفوف ورايات خضراء.. شاهد احتفالات الصوفيين بختام مولد الدسوقي .. صور

منعت دفنه.. امرأة خمسينية تعيش مع جثة شريك حياتها بالمنزل أكثر من أسبوع

لو بتجهزي شقتك.. دليلك لـ أحدث صيحات الديكور 2019