تعليق مؤثر من أحمد فتحي على إصابة نجم الأهلي بقطع في الرباط الصليبي

حبيبي ان شاء الله ترجع احسن من الأول ودائما المؤمن في ابتلاءً صبرا جميل وترجع تكسر الدنيا لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا (فإن مع العسر يسرا)( إن مع العسر يسرا) ان شاء الله ربنا يكتبلك الخير pic.twitter.com/5qRW54mA0u — Ahmed Fathi (@AhmedFathi) October 24, 2019

وجه أحمد فتحى لاعب منتخب مصر والاهلى، رسالة الى محمد محمود لاعب وسط النادي الأهلي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد إصابته بالرباط الصليبي.وكتب احمد فتحى قائلًا "‏‏‏‏حبيبي ان شاء الله ترجع احسن من الأول ودائما المؤمن في ابتلاءً صبرا جميلا وترجع تكسر الدنيا لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا (فإن مع العسر يسرا.. إن مع العسر يسرا) ان شاء الله ربنا يكتبلك الخير".وغادر محمد محمود مران الفريق أمس، الأربعاء للإصابة وأجرى أشعة كشفت عن إصابة اللاعب بقطع في الرباط الصليبي.وبدأ سيد عبد الحفيظ، بالتنسيق مع الجهازين الإداري والطبي، التجهيز لسفر اللاعب والحصول على تأشيرة السفر إلي ألمانيا، وإجراءات حجز المستشفي، الذي سيجري فيه اللاعب العملية الجراحية.