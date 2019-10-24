ضيف جديد في منزل محمد صلاح نجم ليفربول .. شاهد

نشر محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني المصري، فيديو على "إنستجرام" علي طريقة "الأستوري"، منذ قليل يظهر فيه قطط .



ولم يظهر صلاح في الفيديو القصير الذي ظهر فيه القط البني نائمًا على الأرض .



وشهدت مباراة ليفربول وجينك أمس تألق محمد صلاح بعد عودته الإصابة، حيث صنع هدفا، وسجل آخر.



ويحتل ليفربول وصافة جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، خلف نابولي المتصدر بـ 7 نقاط، بينما يحل سالزبورج النمساوي ثالثا بـ 3 نقاط، وجينك رابعا بنقطة وحيدة.