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رياضة

منتخب مصر لكرة اليد يفوز على البرتغال وديًا استعدادًا لبطولة إفريقيا

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 10:09 م
صدى البلد
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أ ش أ
حقق منتخب مصر لكرة اليد الفوز على نظيره البرتغالي بنتيجة (25/30) في ثالث المباريات الودية استعدادا لبطولة أمم إفريقيا التي ستقام بتونس خلال الفترة من 16 إلى 26 من يناير القادم والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

وشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مساء اليوم الخميس المباراة التي أقيمت بالصالة المغطاة في نادي هليوبوليس بالشروق.

وضمت قائمة المنتخب المصري في مباراة اليوم لاعبين من المنتخبات الثلاثة الوطنية "كبار وشباب وناشئين".
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