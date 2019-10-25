أخيرا.. التوصل إلى اتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي

قالت مصادر لصحيفة الشرق الأوسط، إنه تم التوصل إلى اتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وذلك بعد أشهر من المحادثات.



وأضافت المصادر أن التحالف بقيادة السعودية سيشرف على لجنة مشتركة لتنفيذ اتفاق الرياض، الذي ينص على تعيين حكومة كفاءات من 24 وزيرًا مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية.



كما ينص على عودة رئيس الحكومة الحالية إلى عدن لتفعيل مؤسسات الدولة كافة، ويتضمن إعادة ترتيبات القوات العسكرية والأمنية في المحافظات الجنوبية.



كما يشمل العمل على صرف الرواتب والمستحقات للقطاعين العسكري والمدني في المحافظات المحررة.



وكانت المحادثات بين الطرفين بدأت منذ مطلع الشهر الماضي في مدينة جدة قبل ان ينتقل الوفدان مؤخرا إلى العاصمة الرياض، للتوصل لاتفاق ينهي التوتر.