Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

السفارة الأمريكية في بغداد تحذر رعاياها من تظاهرات محتملة في العراق اليوم

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 07:59 ص
السفارة الأمريكية
السفارة الأمريكية في بغداد
Advertisements
أ ش أ
دعت السفارة الأمريكية في بغداد، رعاياها إلى تجنب السفر الى العراق بالتزامن مع تظاهرات محتملة في العاصمة بغداد وعدة مدن أخرى اليوم .

وقالت السفارة في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، إنه "وفقا للتقارير، من المتوقع أن تجري تظاهرات واسعة النطاق اليوم /الجمعة/ وستبدأ بعد صلاة الجمعة، قد يرى المواطنون الأمريكيون تواجدا مكثفا للشرطة، وكما حدث في التظاهرات السابقة، من المحتمل إغلاق الطرق في جميع المدن الكبرى، بما في ذلك المنطقة الدولية في بغداد".

وأوضح البيان، أن "الإجراءات الواجب اتخاذها تجنب أماكن التظاهرات، والامتثال لتعليمات السلطات، بالإضافة إلى مراقبة وسائل الإعلام المحلية لمعرفة الأخبار الجديدة.

وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، قد أعلن أمس، في خطاب للشعب العراقي أنه سيتم إجراء تعديلات وزارية بعيدة عن المحاصصة، إلى جانب العمل على منع وجود أي سلاح خارج إطار الدولة، مؤكدا أن التظاهر حق شرعي للعراقيين، ولكن يجب أن تكون التظاهرات مرخصة من قبل الدولة لحمايتها".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء العراقي يترأس اجتماعا للقادة الأمنيين لبحث تطورات التظاهرات

قرار عاجل من رئيس الوزراء العراقي بشأن الموظفين المفصولين

عبد المهدي: التظاهر والمطالبة بإسقاط الحكومة حق شرعي للعراقيين

أمريكا تحذر رعاياها في بغداد بسبب المظاهرات

العراق.. عبد المهدي يتعهد بتعديلات دستورية ومكافحة الفساد

العراق.. مئات المتظاهرين يقتحمون منطقة السفارات ومقر الحكومة ببغداد بعد كلمة عبدالمهدي

ترشيحاتنا

مرتضى منصور: الزمالك المتصدر الفعلي للدوري وحكسب إنبي 6 أو 7

ارحمونا .. رضوى الشربيني تثير الجدل بفيديو لها.. شاهد

أول تعليق من محمد عواد عقب إصابته بمباراة الزمالك أمام جينيراسيون السنغالي

حازم إمام يفتح النار على ميتشو بعد أداء الزمالك أمام جيرانسيون السنغالي .. فيديو

لم ينتظر المسئولين .. مدرس بدمياط يتعامل مع سيول الأمطار على طريقته الخاصة

الديكتاتور.. غلاف لأشهر مجلة في فرنسا يسخر من أردوغان

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مكياج وشعر كيرلي.. دينا الشربيني تتألق برفقة عمرو دياب في المطار

أيهما أجمل.. بلقيس تتألق بإطلالتين من ديور .. صور

بفستان قصير لامع .. ليلى علوى تبهر متابعيها بأحدث إطلالة لها .. صور