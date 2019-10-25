انفراجة بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة ودعوة لانتخابات مبكرة في بريطانيا.. أبرز اهتمامات صحف الإمارات

عون يؤكد أن النظام السياسي في البلاد لا يتغير عبر الساحات

أعداد كبيرة من المتظاهرين تحتل شوارع مدن عراقية كبرى

النواب الليبي: أردوغان يعتبر ليبيا إرث أجداده

البيت الأبيض يعتزم إلغاء اشتراكه في صحيفتي نيويورك بوست وواشنطن تايمز



أبرزت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم اتفاق مصر وإثيوبيا على الاستئناف الفوري لأعمال اللجنة الفنية البحثية المختصة بسد النهضة، واهتمت بخطاب الرئيس اللبناني ميشال عون للمحتجين ضد الفساد، كما تابعت تطورات دعوة رئيس الوزراء البريطاني إلى انتخابات مبكرة في ديسمبر المقبل.



في الشأن المصري، ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أن مصر وإثيوبيا اتفقتا على «الاستئناف الفوري» لأعمال اللجنة الفنية البحثية المختصة بسد النهضة. وقال المتحدث باسم الرئاسة، السفير بسام راضي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اتفقا خلال لقاء في منتجع سوتشي الروسي، أمس، «على الاستئناف الفوري لأعمال اللجنة البحثية الفنية المستقلة، على نحو أكثر انفتاحًا وإيجابية، بهدف الوصول إلى تصور نهائي بشأن قواعد ملء وتشغيل السد».



وفي الشأن الإقليمي، نقلت صحيفة "الوطن" عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الخميس أن القمة الروسية الأفريقية الأولى “فتحت صفحة جديدة” من العلاقات بين موسكو والقارة السمراء، داعيا إلى “تكثيف التعاون” بين الطرفين.



قالت صحيفة "الخليج" إن الرئيس اللبناني ميشال عون أكد أن النظام السياسي في البلاد لا يتغير عبر الساحات، مؤكدًا تفهمه صرخة الألم اللبنانية لكن الفساد والطائفية تسببا بأضرار كبيرة وأخرا تقدم لبنان. فيما أبدى استعداده للقاء ممثلين عن المتظاهرين ضد السلطة. وأكد عون، في كلمة متلفزة حول التظاهرات، دعمه لمطالب المحتجين خاصة فيما يتعلق بإعادة الأموال المنهوبة، ودعا إلى ضرورة محاسبة جميع «اللصوص»، وحث في الوقت نفسه جميع الطوائف على عدم حماية المنتسبين إليها إذا ما ثبت تورطهم في فساد.



وأبرزت صحيفة "البيان" توافد أعداد كبيرة من المتظاهرين إلى ساحة التحرير والساحات الأخرى في عدد من المحافظات العراقية للمشاركة في المظاهرات الشعبية الاحتجاجية التي من المتوقع أن تنطلق اليوم في بغداد وعدد من المحافظات. وأوضح الشهود أن العشرات من المتظاهرين شرعوا بالتجمع في ساحات التظاهر وأمام مباني مجالس المحافظات في النجف والناصرية والديوانية وبابل وميسان إيذانا بانطلاق المظاهرات الشعبية الاحتجاجية.



وبحسب موقع "24" الإخباري، استنكر مجلس النواب الليبي ما ورد بكلمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في افتتاح منتدى (تي.آر.تي) بمدينة إسطنبول حول حق التدخل في الشأن الليبي. وقال مجلس النواب في بيانه رقم 12 الخميس، إن أردوغان اعتبر "ليبيا إرث أجداده، وجغرافيتها جزء من الإمبراطورية العثمانية (البائدة) وكأنه بهذه المغالطة التاريخية يسعى لتبرير دعمه للجماعات الإرهابية والميليشيات والعصابات المسلحة المسيطرة على العاصمة طرابلس مستبيحةً دماء الليبيين وأعراضهم وأموالهم".



دوليًا، ذكرت "الخليج" أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون دعا أمس نواب البرلمان إلى الموافقة على إجراء انتخابات عامة يوم 12 ديسمبر في إطار مساعيه لضمان انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقال جونسون في بيان بثه التلفزيون «طريقة إنجاز الانسحاب في رأيي هي التعامل بشكل منطقي مع البرلمان.. إذا كانوا يريدون حقًا مزيدًا من الوقت لدراسة هذا الاتفاق الممتاز فسيحصلون على ذلك، لكن عليهم أن يوافقوا على إجراء انتخابات عامة يوم 12 ديسمبر. هذا هو السبيل للمضي قدما».



وقالت صحيفة "الاتحاد" إن استطلاعًا جديدًا للرأي أظهر أن عضو مجلس الشيوخ التقدمية أليزابيث وارن تأتي في طليعة المرشحين الديمقراطيين للانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2020، معززة تقدمها على نائب الرئيس السابق جو بايدن.



ونقلت "البيان" عن البيت الأبيض إعلانه أنه يعتزم إصدار أمر للوكالات الاتحادية لوقف اشتراكاتها في صحيفتي نيويورك تايمز وواشنطن بوست بعد انتقادات متكررة من الرئيس دونالد ترامب لتغطية الجريدتين للأحداث. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني جريشام في بيان إن الخطوة ستؤدي لتوفير في المصروفات، لكن ترامب قال يوم الاثنين إن البيت الأبيض سينهي على الأرجح اشتراكه في الجريدتين لأنهما "مزيفتان" وهو تعبير أطلقه من قبل على التغطية الإعلامية التي يعتبرها معادية.



وأفادت "الوطن" بأن مكتب المدعي العام البلجيكي أصدر بيانًا أمس قال فيه إن الحاوية التي عثر بداخلها على 39 جثة دخلت من ميناء زيبروج في بحر الشمال. وأشار البيان إلى أن الحاوية لم تمكث سوى وقت قصير في الميناء قبل أن تتجه بحرا إلى بيرفليت، التي تبعد 40 كيلومترًا شرق لندن.



وبحسب موقع "24"، صعد الجمهوريون هجومهم على تحقيق المساءلة بغرض العزل الذي يقوده الديمقراطيون ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، بخطط لاستصدار قرار من مجلس الشيوخ الأمريكي يصف التحقيق بأنه غير مشروع بينما أشاد البيت الأبيض بالمشرعين الجمهوريين الذين اقتحموا قاعة تخضع لحراسة مشددة وقاطعوا إفادات.