أشرف بن شرقي يغادر إلى المغرب عقب فوز الزمالك على جينراسيون

غادر أشرف بن شرقى مهاجم الزمالك القاهرة إلى المغرب عقب فوز فريقه الأبيض أمس على جينيراسيون فوت السنغالي بهدف مصطفى محمد فى إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا أمس .



وقرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقياده الصربي ميتشو منح اللاعبين راحة لمدة ستة أيام بسبب توقف مسابقة الدوري المصري الممتاز.



ويرغب أشرف بن شرقى فى قضاء أجازة قصيرة مع عائلته بالمغرب لحين عودة الفريق الأبيض للتدريبات .



وخسر الزمالك 2-1 ذهابا في السنغال واستفاد من الهدف الذي سجله مصطفى محمد خارج الأرض بعد أن سجل نفس المهاجم هدف الفوز فى لقاء الإياب.



وتأهل الزمالك إلى دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا ضمن مجموعة تضم مازيمبي بطل الكونغو الديمقراطية و زيسكو يونايتد الزامبي وبريميرو دي اوجوستو الأنجولي.



ويلتقي فريق الزمالك في أول مباراة بدور المجموعات أمام فريق مازيمبى الكونغولي يوم 29 نوفمبر المقبل في الكونغو.



الجولة الثانية : الزمالك و أول أغسطس الأنجولي يوم 6 ديسمبر المقبل.

الجولة الثالثة : زيسكو يونايتد الزامبي والزمالك يوم 27 ديسمبر المقبل.

الجولة الرابعة : الزمالك و زيسكو يونايتد الزامبي يوم 14 فبراير 2020.

الجولة الخامسة : الزمالك ومازيمبي الكونغولي يوم 21 فبراير 2020.

الجولة السادسة والأخيرة : اول أغسطس الأنجولي والزمالك يوم 6 مارس 2020.



