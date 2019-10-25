انفجار اسطوانة غاز وإصابة 3 أشخاص بإحدى قرى الدقهلية

شب حريق داخل منزل بقرية ميت ناجي التابعة لمركز ميت غمر على إثر انفجار اسطوانة غاز مما تسبب في انهيار المنزل وإصابة ثلاثة أشخاص وتمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية من السيطرة على الحريق.



تلقى اللواء فاضل فهمي عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر بسماع أهالي قرية ميت ناجي لدوي انفجار داخل منزل.



انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت غمر برئاسة الرائد أحمد فريد، رئيس المباحث وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن المنزل ملك مصطفى السيد عطوة وأن انفجار إسطوانة غاز داخل مطبخ المنزل أدى إلى انهيار جزء منه.



فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق فيما أصيب ٣ أشخاص كانو بداخل المنزل وهم مصطفى السعيد عطوة، 48 عاما، وزوجته آمال طه إسماعيل، 38 عاما، ونجلتهم حافظة عامان.



وتم نقل المصابين لمستشفى ميت غمر المركزي لتلقي العلاج وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة بالواقعه