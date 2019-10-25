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محافظات

بتوجيه من الرئيس السيسى.. الأوقاف: تحسين الاوضاع المالية للأئمة في نوفمبر

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 04:08 م
صدى البلد
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انجي هيبة
زار فضيلة الشيخ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف ولفيف من قيادات الوزارة لمحافظة الإسماعيلية، وكان في استقبالهم الشيخ زايد المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، فى حضور اللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة وفضيلة الشيخ مجدى بدران وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة والنواب المستشار عبد الفتاح عبد الله وأحمد بدران البعلى وعصام منسى وأشرف عمارة.

وتأتي تلك الزيارة فى إطار الاحتفالات بالذكرى 46 لانتصارات أكتوبر 1973 المجيدة والتى تتزامن مع احتفالات محافظة الإسماعيلية بعيدها القومى.

وخلال الزيارة عقد وزير الأوقاف لقاءً مفتوحا مع الأئمة وخطباء المساجد والدعاة بقاعة المؤتمرات الكبرى بالمحافظة والذى أكد خلاله أنه فى الوقت الراهن لا بد من ضبط وتصحيح المفاهيم الدينية فى المجتمع وضبط الخطاب الدعوى والتعريف والتوعية بعظمة وسماحة الدين الإسلامى الذى يدعو لنشر السلام والمحبة والأخاء بين مختلف طوائف المجتمع.

وأضاف أنه سوف يتم تنظيم ندوات أسبوعية بجميع ادارات الأوقاف بمختلف المراكز والمدن والقرى لتوضيح وتصحيح المفاهيم الخاصة بالإسلام، لافتا إلى أنه سوف يتم التنسيق مع مديريتى التربية والتعليم والأوقاف لتنظيم ورش عمل لعدد 200 طفل من تلاميذ المدارس والأطفال للتعريف بصحيح الدين الإسلامى.

كما أشار وزير الأوقاف إلى أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن تحسين الأوضاع المالية للأئمة فإنه تم الانتهاء من الدراسة الخاصة بهذا الملف وأنه من المنتظر أن يتم اقرارها واعتمادها بصفة رسمية خلال شهر نوفمبر المقبل.

كما أشار وزير الأوقاف إلى ما تم تنفيذه من قبل الوزارة من فعاليات مشروع صكوك لحوم الأضاحى التى يتم توزيعها سنويا على الفقراء والتى خصص منها 30 طنا من اللحوم لمحافظة الإسماعيلية هذا العام.

وعقب انتهاء المؤتمر توجه وزير الأوقاف ونائب المحافظ ومرافقيهم من القيدات لأداء شعائر صلاة الجمعة بمسجد الشهداء بمنطقة الشيخ زايد بحى ثالث فى حضور اللواء جمال غزالى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية والعميد أركان حرب ممدوح جعفر نائبا عن قائد الجيش الثانى الميدانى والمقدم محمد سميرالمستشار العسكرى للمحافظة وعدد كبير من القيادات التنفيذية وقيادات الأوقاف والأئمة والمشايخ.

وقد ألقى وزير الأوقاف خطبة الجمعة والتى أشار فيها إلى سماحة الدين الإسلامى الذى يدعو للسلام.

وفى ختام الزيارة أهدى نائب محافظ الإسماعيلية درع المحافظة لوزير الأوقاف.
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