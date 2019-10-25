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أخبار البلد

وزير الأوقاف يلتقي قيادات الدعوة بمحافظة الإسماعيلية

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 03:22 م
وزير الأوقاف يلتقي
وزير الأوقاف يلتقي قيادات الدعوة بمحافظة الإسماعيلية
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عبد الرحمن محمد
التقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بقيادات الدعوة بمحافظة الإسماعيلية بديوان عام المحافظة اليوم الجمعة، بحضور أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، واللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة والشيخ مجدي بدران مدير مديرية أوقاف الإسماعيلية ، وعدد من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة وعدد من القيادات الدعوية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وأشاد النائب أحمد بدران البعلي عضو مجلس النواب بمحافظة الإسماعيلية بجهود وزير الأوقاف الدعوية والمجتمعية ، وخاصة في مجال قضايا تجديد الخطاب الديني ونشر الفكر الإسلامي الوسطي الصحيح ، ومواجهة الأفكار المتطرفة ، والذي كان له الأثر الكبير في زيادة الوعي لدي المصريين .

يذكر أن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أدى خطبة الجمعة بمسجد الشهداء بالإسماعيلية وتحدث عن موضوع "هذا هو الإسلام".
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