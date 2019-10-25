سلمي هاني تتأهل لدور 16 فى بطولة العالم للإسكواش

حققت المصرية سلمي هاني، الفوز في الدور التمهيدي ال32 من بطولة العالم لسيدات الإسكواش، على اليكسندرا فولر، بثلاثة أشواط دون رد، في مباراة قوية جمعت اللاعبتين في البطولة، المقامة في العاصمة المصرية القاهرة في الفترة من 24 أكتوبر 2019، حتى الأول من نوفبر من نفس العام.





نجت سلمي هاني في الفوز بالشوط الأول بنتيجة 11/5، وفي الشوط الثاني بنتيجة 11-6 وفي الشوط الثالث بنتيجة 11-9، واستمرت المباراة لمدة 29 دقيقة فقط.



وتعد مجموع القيمة المالية للجوائز 430 ألف دولار لأول مرة بالتاريخ، لتصبح القيمة المالية لجوائز"سي اي بي بطولة العالم سيدات للاسكواش 2019-2020 " أعلي من القيمة المالية لجوائز بطولة العالم للرجال.