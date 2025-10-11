قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فتح باب الترشح لجائزة "الإيسيسكو – حمدان" لتطوير المنشآت التربوية بالعالم الإسلامي

جائزة الايسيسكو
جائزة الايسيسكو
نهلة الشربيني

أعلنت اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة بالتعاون مع الإيسيسكو ومؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية.ط، عن فتح باب الترشح للدورة الخامسة لجائزة الإيسيسكو – حمدان لتطوير المنشآت التربوية في العالم الإسلامي 2025 – 2026.

وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، على أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة الوطنية في تنفيذ مشروعات وطنية وإقليمية ودولية، والإعلان عن جوائز دولية بالتعاون مع منظمات اليونسكو، والألكسو، والإيسيسكو.

وأوضح عاشور أن هذه الجهود تُسهم في تحقيق رؤية مصر 2030، وتعزز من التمثيل المصري في المحافل الدولية.

وفي هذا الإطار، أكدت اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، أن جائزة الإيسيسكو – حمدان لتطوير المنشآت التربوية في العالم الإسلامي 2025 – 2026، تهدف إلى تحفيز المبادرات التطوعية والأعمال الخيرية في قطاع التعليم، ودعم تطوير البنى التحتية والمنشآت التربوية في دول العالم الإسلامي.

وأوضح الدكتور أيمن فريد، مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، ورئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، أن إجمالي قيمة الجائزة يبلغ 300 ألف دولار، تمنح لثلاثة فائزين من الجهات الخيرية والمؤسسات التطوعية والمانحين والمتبرعين، بواقع 100 ألف دولار لكل فائز، يتم استثمارها في تطوير المشروع الفائز أو في استحداث مشروعات تربوية تدعم المنشآت التعليمية، إضافة إلى حصول الفائزين على درع تقديري وشهادة فوز.

من جانبه، أشار الدكتور رامي مجدي، مساعد الأمين العام للجنة الوطنية لشئون الإيسيسكو، إلى أن الترشح للجائزة يتم من خلال إحدى آليتين: الترشح الذاتي أو الترشح بالتزكية، وذلك عبر استيفاء الاستمارة وإرسالها باللغة العربية أو الإنجليزية من خلال النظام الإلكتروني المعتمد على الرابط التالي:

https://tahkeem.ha.ae/general

وذلك في موعد أقصاه 20 مارس 2026.

وأوضح أنه على الراغبين في التقدم للجائزة، موافاة اللجنة الوطنية المصرية بنسخة من المشروع المراد تقديمه، واستمارة الترشح على البريد الإلكتروني الموضح أدناه:

[email protected]

[email protected]

التعليم العالي وزارة التعليم العالي البحث العلمي

