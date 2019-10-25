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حوادث

بسبب الطقس السيئ.. مصرع وإصابة 3 أشخاص في انهيار عقار بالإسكندرية.. صور

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 05:53 م
العقار المنهار فى
العقار المنهار فى إسكندرية
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أحمد عبد العزيز
تسببت موجة الطقس السيئ التي تضرب الإسكندرية في الوقت الحالي في انهيار جزئي بعقار قديم مكون من 4 طوابق بمنطقة اللبان بحي الجمرك، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين، اليوم الجمعة.

تلقت غرفة عمليات حي الجمرك بلاغا يفيد انهيار أجزاء من العقار رقم 84 بشارع الغزالي بمنطقة اللبان، وانتقل مسئولو الحي وقوات الحماية المدنية وضباط قسم الشرطة إلى موقع الحادث.

تبين من الفحص والمعاينة أن العقار المنهار بناء قديم ومكون من 4 طوابق، وصادر له قرار إزالة من حي الجمرك حتى سطح الأرض رقم 87 لسنة 2015.

أسفر الانهيار عن مصرع "عبد السيد حسن فرحات" 51 عاما، تصادف مروره بجوار العقار، فيما أصيب كل من "ع.م" 50 عاما، مقيم بالطابق الأولى علوي، وجرى نقله لمستشفى رأس التين، و"ش.م" 55 عاما، ونقل للمستشفى الأميري.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة الإسعاف وتحرر المحضر اللازم بقسم شرطة اللبان، وباشرت النيابة العامة التحقيق.
بسبب الطقس السيئ.. مصرع وإصابة 3 أشخاص في انهيار عقار بالإسكندرية.. صور
بسبب الطقس السيئ.. مصرع وإصابة 3 أشخاص في انهيار عقار بالإسكندرية.. صور
بسبب الطقس السيئ.. مصرع وإصابة 3 أشخاص في انهيار عقار بالإسكندرية.. صور
بسبب الطقس السيئ.. مصرع وإصابة 3 أشخاص في انهيار عقار بالإسكندرية.. صور
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