يبحث عن باب رزق جديد.. خالد علي يتعاون مع الجماعة الإرهابية

بعد أن أثبت الشعب مجددًا للعالم أجمع وعيه، وتصدى لدعوات التخريب وأحبط مخططات الجماعة الإرهابية وأعوانها الفترة الماضية محاولين إحداث حالة من الفوضى، ظهر علينا من جديد المحامى خالد على ليدافع عن جماعة الإخوان الإرهابية التى استباحت دم المصريين.



وتعاون خالد علي مع الجماعة الإرهابية ودفاعه عن عدد من الأذرع المنتمية لهم كـ عبدالمنعم أبو الفتوح والمحامي محمد الباقر سيؤدي إلى فتح «باب رزق» له والاستفادة من أموال الجماعة.



وتقدم جماعة الإخوان الإرهابية الأموال مقابل استقطاب عدد من الشخصيات للعمل معهم في ظل أنهم جماعة محظورة بحكم قضائي.