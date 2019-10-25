مجموعة الأهلي.. أزمات النجم الساحلي تتوالى.. تفاصيل

تقدم الحبيب السايح نائب رئيس نادي النجم الساحلي التونسي باستقالته من منصبه لمجلس النادي اليوم .



وذكر موقع فوت 24 التونسي أن السايح تقدم باستقالته دون إبداء أي أسباب وأنه حسب قوانين الجمعية العمومية للنادي ، أصبح من المفترض الدعوة لجمعية عمومية غير عادية لاختيار بديلًا للسايح في خلال 15 يوما.



يذكر أن رضا شرف الدين كان قد تقدم باستقالته من رئاسة النجم الساحلي في الأسبوع الماضي،لكنها تم رفضها من إدارة النادي.



وأوقعت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا نادي النجم في المجموعة الثانية بجانب أندية الأهلي المصري والهلال السوداني وبلاتينيوم من زيمبابوي.