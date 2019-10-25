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رياضة

هل يستحق ميتشو فرصة أخيرة مع الزمالك.. الأرقام ترد

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 06:35 م
ميتشو وشيكابالا ومصطفى
ميتشو وشيكابالا ومصطفى محمد
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يسرى غازى
خرجت أصوات تنادي بمنح الصربي ميتشو المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك فرصة أخيرة من أجل قيادة الفارس الأبيض والعودة به مجددا من الباب الواسع عقب فترة التوقف الإجباري للدورى الممتاز.

سوء أداء لاعبي القلعة البيضاء خلال مباراة الإياب أمام جينيراسيون فوت السنغالي زاد من حدة الانتقادات صوب المدرب الصربي وتم توجيه اتهامات إليه بعدم إمتلاكه أية أفكار أو خطط تدريبية ويسير وفقا لطرق ارتجالية يسعى إلى وضعها فى نطاق حقل التجارب مع لاعبى البيت الأبيض.

تأهل الزمالك إلى دور المجموعات الذي جاء بشق الأنفس على حساب بطل السنغال لم يشفع للمدرب الصربي وطالب البعض بإقالته من تدريب الفريق الأبيض فيما يرى آخرون ضرورة منحه الفرصة الأخيرة خلال توقف المسابقة المحلية فى محاولة إعادة ترتيب أوراقه من جديد لإعادة الزمالك إلى منصات التتويج المحلية والقارية.

رقميا الصربي ميتشو ليس بالمدرب السيئ لكن الأداء والمستوى لم يرض حتى الآن طموح الجماهير المؤازرة للقلعة البيضاء ويمكنه إستعادة إمكانيات لاعبيه ومعالجة الأخطاء خلال فترة التوقف الإجباري للمسابقة المحلية على أن يتخللها الدخول فى معسكر تدريبي خارجي وخوض مباريات ودية مع فرق قوية.

صدى البلد يستعرض نقاط تساهم فى الإبقاء على الصربي ميتشو لتدريب الفارس الأبيض منذ قدومه إلى القاهرة لتولى المهمة بشكل رسمي..

العبور الصعب إفريقيا
منذ قدوم الصربي ميتشو لتدريب القلعة البيضاء حقق فوزا ذهابا وإيابا فى دور الـ 64 بدورى أبطال إفريقيا على حساب فريق ديكاداها الصومالي بمجموع لقائي الذهاب والإياب 13 -0 ويصعد إلى دور الـ 32 فى البطولة الإفريقية.

واجه الزمالك تعثرا في لقاء الذهاب أمام نظيره فريق جينراسيون فوت السنغالي وتلقى خسارة على أرض المنافس بنتيجة 2-1 جراء تغير التشكيل المستمر والتي وضعت الفارس الأبيض وجماهيره في أزمة وضغط وفي مباراة الإياب رغم الفوز بهدف وحيد والتأهل الى دور المجموعات إلا أن المتابع يشعر أن الفريق الأبيض عشوائى وخطوطه متباعدة داخل المستطيل الأخضر.

لقب كأس مصر
الزمالك تحت قيادة الصربي ميتشو نجح فى التتويج بلقب الكأس رقم 27 على مدار مشواره فى الكرة المصرية وحقق فوزا في ثلاث مباريات فى أقدم مسابقة محلية فى مصر.

حقق الفريق الأبيض فوزا في ثلاث مباريات ببطولة كأس مصر على حساب الاتحاد السكندري ومصر المقاصة بنتيجة 1-0 فيما نجح فى التتويج باللقب على حساب فريق بيراميدز فى المباراة النهائية ويفوز على أصحاب الرداء الأزرق بثلاثية من الأهداف.

لم يعرف طعم الهزيمة في الدوري
فريق الزمالك تحت قيادة الصربي ميتشو لم يتلق أي خسارة في بطولة الدوري الممتاز، حيث خاض 4 مباريات 3 فوز وتعادل وحيد حيث فاز على الاتحاد السكندري 1-0 ومصر المقاصة 1-0 والمقاولون العرب 2-1 وتعادل مع إف سي مصر 1-1 وتم تأجيل لقاء القمة رقم 119 أمام الأهلي لأجل غير مسمى نظرا لدواع أمنية.

فقد السوبر
الصربي ميتشو لم يحالفه الحظ وفقد فريق الزمالك لقب كأس السوبر أمام الأهلي وتلقى خسارة فى مباراة قمة ماراثونية دراماتيكية بنتيجة 2/3.

توظيف اللاعبين الخاطئ الذى اتبعه الصربي ميتشو تسبب في خسارة الزمالك السوبر إلى جانب محاولاته لتجربة خطط تدريبية مختلفة ساهمت في فقدان الفارس الأبيض الهوية والشخصية داخل المستطيل الأخضر وقدم خلالها الفريق الأبيض مستويات سيئة منذ لقاء بيراميدز فى نهائى كأس مصر.
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