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حوادث

انهيار جزئي بمنزل من 3 طوابق بسبب هطول الأمطار الغزيرة بالمحلة

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 07:15 م
انهيار جزئي بعقار
انهيار جزئي بعقار
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أحمد على
تسببت موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار الغزيرة فى انهيار جزئي بمنزل سكني مكون من 3 طوابق وتصدع الطابقين الأول والثاني بالشروخ بمنطقة الجمهورية بمدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية،  وتم إخلاء المنزل من المواطنين وفرض كردون أمني حول المنزل لتأمين المواطنين وتم إخطار الجهات المعنية لاتخاذ كافة إجراءاتها.

كما وجه محافظ الغربية اللواء هشام السعيد فى تعليماته إلى مسئولي القيادات التنفيذية بالضرورة الانتقال العاجل إلي موقع المنزل والتأكد من خلوه من السكان واتخاذ الإجراءات الإدارية للتأمين أرواح القاطنين بالمنطقة المذكورة.

كانت محافظة الغربية، شهدت موجة أمطار شديدة منذ يومين وصلت إلى ذروتها اليوم ورفعت أجهزة المحافظة من حالة الطوارئ والاستعداد من أجل التعامل مع أي أزمات قد تتسبب عنها الأمطار.

وأعطي المحافظ توجيهاته العاجلة إلي رؤساء المدن والأحياء بنشر تمركزات ثابتة لسيارات رفع مياه الأمطار بجميع المناطق المتوقع تراكم المياه بها بالقري والمدن ورفعها أولا بأول وذلك لعدم تعرض المواطنين لأي أضرار نتيجة سقوط أمطار فى الفترة المقبلة.

كما وجه المحافظ بسرعة إزالة أي تجمعات مياه باستخدام سيارات الشفط وكسح المياه بالتنسيق بين الأحياء والحماية المدنية وشركة المياه.

وأكد المحافظ أن ما تم اليوم من نجاح في سرعة تصريف مياه الأمطار يعد إنجازًا حقيقيًا لم تشهده المحافظة من قبل جاء نتيجة للإجراءات الاستباقية التي تم تنفيذها من مراجعة عمل وصيانة الغواطس بأنفاق المحافظة ، وكذا إنشاء بنية تحتية حقيقية لتصريف مياه الأمطار من الشوارع التي تم الإنتهاء من رصفها.
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