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الأرصاد تكشف سبب التقلبات الجوية.. فيديو

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 07:13 م
تقلبات جوية
تقلبات جوية
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عمرو ممدوح
قال الدكتور أشرف صابر، القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن مصر حاليا مازالت في فصل الخريف، مشيرا إلى أن موجة عدم استقرار الجو الحالية لا تعني انتهاء فصل الخريف.

وأضاف صابر، في حواره ببرنامج «الجمعة في مصر» المذاع على فضائية «ام بي سي مصر» أن سبب الموجة الحالية من التقلبات الجوية هي التغيرات المناخية التي يعاني منها العالم كله.

ونصح القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، بوجود جاكيت مع المواطنين وارتدائه حال الإحساس بالبرودة، وذلك يتماشى مع طبيعة فصل الخريف الذي يشهد الكثير من التقلبات الجوية.
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