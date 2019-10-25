أوهمته بقضاء سهرة حمراء.. ربة منزل تستدرج رجل دين من الفيسبوك لشقتها وتسرقه وهو عاريا في الجيزة

أوهمت ربة منزل في الجيزة رجل دين بقضاء سهرة جنسية حمراء بعد استقطابه من موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بمنطقة المنيب بالجيزة واستعانت ببعض الأشخاص لسرقته.



تفاصيل الواقعة المثيرة كشفتها الأجهزة الأمنية بالجيزة حيث تبلغ لقسم شرطة الجيزة من أحد رجال الدين بتعرضه لحادث سرقة من قبل ٦ أشخاص بعد استدراجه لشقتهم.



شكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فريق بحث لضبط المتهمين تولى رئاسته اللواء عاصم أبوالخير مدير المباحث الجنائية، لضبط المتهمين وكشف ملابسات الواقعة.



وأمام فرق المباحث برئاسة المقدم مصطفي كمال رئيس مباحث الجيزة، أدلى رجل الدين بأوصاف فتاة تدعى "ف" وأنه تعرف عليها من على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وطلبت منه الحضور إلى منزلها.



واستكمل رجل الدين أن الفتاة أخبرته بنشوب مشاكل مع زوجها فقام بالاتفاق معها على مقابلتها في منطقة المنيب، وعند وصوله الشقة فوجئ بأشخاص يبلغونه أنهم أهلها واستولوا منه على ٦ آلاف جنيه وهاتفه وسيارته.



وكشفت التحريات الأمنية، أن وراء ارتكاب الواقعة ر ٣٣ سنة، و م ٣٩ سنة، وب ٢٨ سنة، وع ٤٠ سنة، وم ٢٨ سنة، وس ٤١ سنة، وف٢٥ سنة، وع ٣٨ سنة.



وتبين أن المتهمة الأولي استدرجت رجل الدين بحساب وهمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وظلت تتحدث معه حتى اتفقا على التقابل لقضاء ليلة حمراء وممارسة الجنس معها.



كما أضافت التحريات، أن رجل الدين اتفق مع الفتاة على مقابلتها في شقة صديقتها بمنطقة المنيب وعقب وصوله كانت وحدها، فقالت له "ادخل خد دش الاول علشان تفوق".



وعقب خروجه من الحمام عاريا للبدء في ليلته الجنسية الحمراء، وجد أمامه الرجال والسيدات يخبرونه بأنهم أهل الفتاة وأنهم سيقتلونه إذا تفوه بكلمة واحدة.



وتابعت التحريات أن المتهمين زعموا أنهم أهل الفتاة وقاموا بإجباره على الإمضاء على وصل أمانة وسرقوا منه ٦ آلاف جنيه وهاتفه وسيارته وطردوه من البيت بعد إهانته، وتهديده بفضحه إذا تحدث.



تم إخطار اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بالواقعة، وأمر بتحرير المحضر وعرضه على النيابة العامة.